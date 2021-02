Séville-Dortmund: le premier but splendide d'Haaland après un une-deux avec Sancho

Erling Haaland a éclaboussé de sa classe le huitième de finale aller de Ligue des champions entre Séville et Dortmund. L'attaquant norvégien a signé un doublé en première période, dont un premier but magnifique.

Lancé à hauteur du rond central sur une mauvaise relance sévillane, Erling Haaland a fait parler toute sa puissance. Inarrêtable, l'attaquant norvégien a percé dans l'axe, avant de s'appuyer sur Jadon Sancho qui, d'un relais de grande classe à l'entrée de la surface, a envoyé son coéquipier au but (27e). Dortmund prenait alors les devants à Séville ce mercredi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

>>> le match Séville-Dortmund en live-texte

18 buts en 13 matchs de Ligue des champions

Le crack de 20 ans a signé un doublé, avec un nouveau rush à la 43e minute, bien décalé par Marco Reus pour aller conclure du gauche, à ras de terre. Limpide.

18e but en Ligue des champions de la carrière d'Haaland... en 13 match. Et 42e but pour Dortmund en 41 match toutes compétitions confondues. Monstrueux.

>>> ne ratez rien de la Ligue des champions et abonnez-vous à RMC Sport