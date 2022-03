PSG: le Bayern Munich prépare une offre pour Bitshiabu

Le jeune défenseur central du PSG, El Chadaille Bitshiabu, est dans le viseur du Bayern Munich. Comme annoncé par Foot Mercato, une information que RMC Sport est en mesure de confirmer, le club allemand a entamé des démarches pour recruter le Parisien, qui a joué deux matchs de Coupe de France avec les pros cette saison.

C’est une situation très différente de ce que le Paris Saint-Germain a connu avec ses jeunes joueurs ces dernières années. Cette fois-ci, il n’est pas question de voir partir libre l’un de ses jeunes joueurs. El Chadaille Bitshiabu a encore deux ans de contrat professionnel à Paris. Ce qui n’empêche pas les plus gros clubs européens d’essayer d’avancer leurs pions.

Comme annoncé par Foot Mercato, le Bayern Munich a déjà entamé des démarches pour tenter de recruter le très jeune défenseur (né en 2005) l’été prochain. Avec une offre en préparation qui arrivera sur le bureau des dirigeants parisiens.

Mais avec deux ans de contrat, il faudra des arguments très convaincants pour que Paris accepte de lâcher l’un des potentiels les plus intéressants de son centre de formation. Le PSG avait déjà dû se battre pour le convaincre de signer son premier contrat professionnel alors que le gaucher avait le contrat déjà prêt à Leipzig.

L'entourage du joueur imaginait plus de temps de jeu

Intégré cette saison au groupe professionnel de Mauricio Pochettino, El Chadaille Bitshiabu n’a pas encore joué en Ligue 1 (deux matchs de Coupe de France). Un problème pour ses proches qui avaient imaginé des débuts dans le championnat de France cette année et qui a un peu tendu la relation entre les différentes parties ces dernières semaines.



A Paris, on assure qu’aucune promesse de temps de jeu n’est tenue pour aucun joueur au moment des négociations de contrat. Ce domaine est réservé au staff technique. On continue aussi d’affirmer que l’international français a une place importante dans le projet de formation du club, mais qu’il faut un peu de patience.



Dans ce contexte, difficile de voir El Chadaille Bitshiabu quitter le Paris Saint-Germain cet été. Et ce n’est même pas sa volonté, ni celle de sa famille. Mercredi, après la défaite du PSG en quart de finale de Youth League, Zoumana Camara, l’entraîneur de la catégorie, a expliqué les progrès qu’il restait à faire pour El Chadaille Bitshiabu: "C’est un garçon d’avenir, il représente le futur du club, mais il est encore très jeune." Un avenir qui peut pourrait passer par un prêt. Ce que Paris a refusé cet hiver, mais qui pourra de nouveau être mis sur la table cet été.