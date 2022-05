Mercato: Dybala serait plus proche de la Roma que de l'Inter

La Repubblica affirme ce mardi que Paulo Dybala, qui quitte la Juventus en fin de contrat, se rapproche de la Roma. L'attaquant international argentin aurait décidé de ne pas rejoindre l'Inter.

Ce serait assurément plus facile à digérer pour les supporters bianconeri. En larmes le week-end dernier pour son dernier match à Turin avec la Juventus, qu'il quitte cet été en fin de contrat, Paulo Dybala ne devrait finalement pas rejoindre l'Inter. La Repubblica affirme mardi que le joueur a fait part de sa volonté de ne pas rejoindre le rival historique du club turinois. Ce qui, d'après la même source, le rapproche de l'AS Rome, où José Mourinho est favorable à sa venue.

Le quotidien italien croit savoir que l'attaquant de 28 ans (15 buts et 6 passes décisives en 38 matchs cette saison) a lui-même rassuré quelques supporters de la Juve, en leur confiant qu'il n'irait pas à l'Inter, ni cette saison, ni plus tard. Cela fait pourtant plusieurs semaines que la presse italienne assure que le club milanais est le mieux placé pour accueillir l'international argentin, compte tenu notamment de sa surface financière et de ses garanties sportives.

Pas de C1 avec la Roma

Dybala, qui préfèrerait rester en Italie, serait donc plus que jamais proche de la Roma. Cette destination le priverait de la Ligue des champions la saison prochaine: la Louve est seulement 6e de Serie A et dans l'impossibilité de terminer dans le top 4 qualificatif pour la C1, à une journée de la fin de la saison.

L'AS Rome ne serait toutefois pas la seule piste encore active. La Repubblica évoque des clubs anglais et espagnols en embuscade. Depuis le début de l'année, Tottenham, Arsenal, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont été cités comme possibles points de chute.