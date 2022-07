Reims: pourquoi le transfert d'Ekitike vers Newcastle est en stand-by

Si Reims et Newcastle se sont mis d’accord pour le transfert d’Hugo Ekitike, ce n’est toujours pas le cas avec l’attaquant rémois. Le buteur de 20 ans semble jouer la montre.

Révélation de la saison, Hugo Ekitike, attaquant du Stade de Reims, est toujours un joueur rémois. Victime d’un léger problème musculaire avec l’équipe de France U20 début juin, il n’a pas repris l’entraînement collectif et poursuit les soins. Si les dirigeants du Stade de Reims se sont mis d’accord avec ceux de Newcastle pour une indemnité de transfert estimée à 36 millions d’euros plus 10 millions de bonus, les représentants du joueur n’ont toujours pas donné leur accord pour rejoindre les Magpies. Une situation qui agace les dirigeants de Newcastle mais aussi les supporters.

Bientôt privé d'un bon de sortie ?

Le club anglais s’impatiente devant l’attente d’une réponse ferme d’Ekitike qui n’est pas pressé de partir. Le joueur suscite beaucoup de convoitises mais seul Newcastle s’est mis d’accord avec Reims. Dans une interview à la presse locale, Jean-Pierre Caillot avait indiqué que les joueurs ayant un bon de sortie (comme Faes et Rajkovic notamment), devaient se trouver un club avant le début du stage en Belgique, le 10 juillet.

Si ce n’est pas le cas, le Président du Stade de Reims a dit qu’il pourrait tout simplement annuler l’accord moral pour un départ. Interrogé vendredi en conférence de presse, l’entraîneur champenois Oscar Garcia n’a pas exclu que Ekitike reste au club : "Il m’a dit qu’il voulait rester mais s’il y a le Real Madrid ou Barcelone qui arrive. Je sens Hugo tranquille. J’ai parlé avec lui. Il n’aura aucun problème à rester au club et moi non plus !"