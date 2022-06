Mercato: Ekitike fait patienter Newcastle, le PSG dans le coup

Hugo Ekitike, qui avait donné son accord à Newcastle, a décidé de patienter avant d'acter un transfert. L'attaquant français du Stade de Reims (19 ans) est toujours dans le viseur du PSG et d'autres clubs étrangers.

Malgré un accord Reims-Newcastle et un accord contractuel entre Hugo Ekitike et le club anglais, rien ne permet d'assurer aujourd’hui que l’attaquant français rejoindra le nord de l’Angleterre, selon les informations de RMC Sport. Depuis plusieurs jours, le joueur de 19 ans a souhaité prendre son temps avant de franchir le pas et d’accepter définitivement l’offre des Magpies. Le Rémois et son entourage aimeraient avoir toutes les opportunités possibles sur la table avant de faire un choix définitif.

Le PSG temporise

Le PSG, par exemple, a entamé des démarches via le réseau de Luis Campos, mais a temporisé en attendant de finaliser l’arrivée de son futur entraîneur. Plusieurs clubs allemands ne peuvent pas non plus accélérer et répondre à l’offensive de Newcastle pour le moment. Dans le même temps, les dirigeants anglais n’attendront pas éternellement et ont commencé à activer des plans B en cas d’échec avec Ekitike.

Hugo Ekitike est sous contrat avec le Stade de Reims jusqu'en juin 2024. Il a marqué 10 buts en 23 matchs de Ligue 1 cette saison. Ses débuts professionnels remontent à octobre 2020. Il avait alors disputé deux rencontres avec le club rémois, avant de rejoindre en prêt le Vejle BK au Danemark pour quelques mois.