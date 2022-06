Mercato: Newcastle commence à s’impatienter pour Ekitike

Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de Newcastle, Hugo Ekitike pourrait glisser entre les doigts des Magpies. Le club anglais commence à perdre patience avec l’international français U20, qui a décidé de prendre son temps avant de faire un choix. Le PSG semble quant à lui toujours dans la course pour l’attaquant rémois.

La piste Hugo Ekitike prend du plomb dans l’aile. Sur les traces de l’attaquant du Stade de Reims depuis le mois de janvier, Newcastle commence à perdre patience dans ce dossier qui avait pourtant pris une tournure positive avec l’accord verbal du joueur de 20 ans et l’accord entre les deux clubs. D’après les informations de Sky Sports, les Magpies sont prêts à se retirer des négociations et jugent les discussions comme étant "difficiles".

Alors qu’il avait donné son accord à Newcastle pour les rejoindre cet été, Hugo Ekitike avait choisi de temporiser avant de prendre une décision afin d’étudier toutes les offres à sa disposition. Le Stade de Reims et Newcastle s’étaient eux aussi mis d’accord sur un transfert estimé à 46 millions d’euros (bonus compris).

Parmi les options étudiées par le clan Ekitike, celle du PSG est évoquée. Le champion de France en titre a déjà commencé à négocier pour un transfert avant de lever pied pour résoudre la question du futur entraîneur. L’ombre de Christophe Galtier commençant à planer de plus en plus sur le Parc des Princes, la potentielle arrivée de l’ex-lillois pourrait relancer la piste menant à l'internation français U20, d’autant plus si Newcastle fini par définitivement perdre patience.

Révélation de cette saison, Ekitike a porté à bout de bras l’attaque rémoise en inscrivant 11 buts en 21 matchs tout en délivrant quatre passes décisives. Sa fin de saison a été gâchée par une blessure aux ischios, le tenant éloigné des terrains un peu plus de deux mois.