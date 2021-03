Mercato en direct: l'offre originale que Laporta va proposer à Messi pour le retenir

Officiellement intronisé nouveau président du Barça, sous les yeux de son numéro 10, Joan Laporta n'a pas fait mystère de son objectif du prochain mercato: "Je suis également venu ici pour commander, prendre des décisions, et ne pas fuir mes responsabilités, a poursuivi Laporta. Par exemple, je veux essayer de convaincre Leo de rester. Je ferai tout mon possible en ce sens, et il le sait."

Et de poursuivre en regardant l'Argentin - qui a esquissé un sourire derrière son masque: "Quoi qu'il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver car il est le meilleur joueur de l'histoire. Leo, je suis désolé d'en parler ici en public, mais tu sais que j'ai énormément d'estime pour toi et que le Barça t'aime. Si ce stade était plein pendant les matchs en ce moment, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. La pandémie nous fait du mal dans bien des domaines..."