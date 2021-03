Mercato: Sampaoli "a contacté" Arturo Vidal pour le faire venir à l’OM

Des proches du joueur affirment qu’Arturo Vidal, international chilien et milieu de terrain de l’Inter Milan, aurait été contacté par Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM souhaiterait récupérer son ancien protégé, qui pourrait débarquer libre l’été prochain.

Le nom d’Arturo Vidal se murmure avec de plus en plus d’insistance du côté de la Canebière. Tandis que le média argentin TyC Sports indiquait début mars que Jorge Sampaoli, alors tout nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, voulait renforcer l’équipe olympienne avec Arturo Vidal, des contacts semblent cette fois bel et bien noués avec l’international chilien (119 sélections, 32 buts).

Selon La Tercera, Sampaoli aurait discuté directement avec le milieu de 33 ans, actuellement sous contrat avec l’Inter Milan. "Il (Sampaoli) l’a contacté parce qu’il le veut à Marseille. Cela lui a fait plaisir. Il faut voir ce que sera le projet de l’Inter la saison prochaine", aurait assuré un proche du joueur au quotidien chilien. A l’Inter, il a disputé 30 matches toutes compétitions confondues cette saison.

>> Les infos mercato en direct

Vidal libéré cet été?

Arturo Vidal est un ancien protégé de Jorge Sampaoli, avec qui il a remporté la Copa America en 2015 avec la sélection chilienne. L'entraîneur renforcerait ainsi l'équipe avec un joueur qui connaît déjà sa méthode de travail et pourrait donc servir d'exemple au reste du groupe. Son entraîneur actuel, Antonio Conte, ne serait lui pas contre un départ de l’ancien du Barça, sous contrat en Italie jusqu’en juin 2022 mais qui pourrait être libéré cet été. Si elle venait à se concrétiser, l’arrivée de Vidal constituerait un renfort de poids pour l’OM, qui devrait toutefois s’acquitter d’un salaire conséquent puisque le joueur touche actuellement 6 millions d’euros nets en Lombardie.

S'il alterne le bon et le moins bon désormais, Vidal possède un solide palmarès: il a déjà remporté quatre Serie A avec la Juventus, trois Bundesliga avec le Bayern Munich et une Liga avec le FC Barcelone. Il a également disputé une finale de Ligue des champions avec la Vieille Dame, en 2015.