Barça: Laporta envoie un message à Messi et Koeman dans son discours d'investiture

Fraîchement élu nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta a fait son grand discours d'investiture ce mercredi au Camp Nou. Discours dans lequel il a demandé des titres à l'entraîneur Ronald Koeman, et promis de tout faire pour conserver Lionel Messi.

Des rires, des accolades, et des petites attentions... Dix jours après avoir remporté l'élection pour la présidence du Barça, Joan Laporta a été investi ce mercredi lors d'une cérémonie au Camp Nou. Un moment toujours particulier, auquel ont notamment assisté Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergi Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba, du côté de la section football du club catalan. Et le nouveau dirigeant en a profité pour faire passer quelques messages.

"Les joueurs sont ceux qui peuvent redonner du bonheur à des millions de fans de Barcelone, a lancé Laporta dans son grand oral. Vous êtes l'âme du club. Vous savez comment je me situe par rapport à vous, vous savez que je suis à votre disposition. Vous êtes la clé pour continuer à rendre heureux les amoureux du Barça."

"Je suis désolé d'en parler ici en public, mais tu sais que j'ai énormément d'estime pour toi"

Mais c'est à Lionel Messi précisément que s'est ensuite adressé le président. En évoquant évidemment sa prochaine fin de contrat. "Je suis également venu ici pour commander, prendre des décisions, et ne pas fuir mes responsabilités, a poursuivi Laporta. Par exemple, je veux essayer de convaincre Leo de rester. Je ferai tout mon possible en ce sens, et il le sait."

Et de poursuivre en regardant l'Argentin - qui a esquissé un sourire derrière son masque: "Quoi qu'il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver car il est le meilleur joueur de l'histoire. Leo, je suis désolé d'en parler ici en public, mais tu sais que j'ai énormément d'estime pour toi et que le Barça t'aime. Si ce stade était plein pendant les matchs en ce moment, je suis sûr que tu ne pourrais pas partir. La pandémie nous fait du mal dans bien des domaines..."

Par ailleurs, et alors qu'une arrivée estivale de Xavi voire de Julian Nagelsmann est toujours évoquée, Joan Laporta a eu quelques mots pour l'entraîneur en place Ronald Koeman. En lui assurant sa "confiance", mais en lui mettant aussi plus ou moins directement la pression. "Si nous devons prendre des décisions qui n’ont jamais été prises pour le bien du Barça, nous le ferons, a-t-il dit. Les titres nous aideraient, c'est pour cela que j'appelle à gagner la coupe et le championnat. Ronald, tu sais que tu as la confiance de la nouvelle équipe dirigeante. (...) L'équipe s'améliore et nous ferons tous les efforts possibles pour qu'on ait un groupe compétitif afin de tout gagner."