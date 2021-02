Mercato en direct: Upamecano va signer au Bayern Munich

Libre l'été prochain, David Alaba (28 ans) devrait quitter le Bayern Munich qui lui cherche déjà un successeur (Upamecano est la cible prioritaire). Le Real Madrid est en pole sur ce dossier mais les négociations seraient très compliquées en raison des exigences salariales très éléves du défenseur autrichien. Selon ESPN et The Telegraph, il demanderait un salaire estimé à 450.000 euros par semaine. Soit près de 22 millions par année, pour une durée souhaitée de cinq saisons. Engagés dans une cure d'austérité, les Merengues attendent un geste de la part du défenseur pour des demandes plus raisonnables.