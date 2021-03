Barça: un contrat à vie offert à Messi pour le retenir?

Selon El Confidencial, Joan Laporta devrait formuler une proposition originale à Lionel Messi afin de le convaincre de rester au Barça. L’attaquant argentin, qui sera libre de partir cet été, obtiendrait un contrat à vie au sein du club catalan, en contrepartie d’une rémunération revue à la baisse.

Il l’a martelé durant toute sa campagne. Lui seul peut convaincre Lionel Messi de prolonger son aventure au FC Barcelone. C’est le moment pour Joan Laporta de le prouver. Et selon El Confidencial, le nouveau président du club catalan, qui a déjà occupé ce poste entre 2003 et 2010, a une idée bien précise pour y parvenir. Le dirigeant catalan, proche de l’attaquant argentin, s’apprêterait à lui soumettre une offre inédite pour tenter de le retenir. Il s’agirait d’un contrat à vie, qui lierait le sextuple Ballon d’Or à l’entité catalane bien au-delà de sa carrière sportive.

L’idée serait de permettre à Messi de jouer tant qu’il en aura envie, avant de l’intégrer à l’organigramme du club, via par exemple un rôle de formateur ou par le biais de sa fondation dans un hôpital de Barcelone. Une sorte d’association éternelle qui permettrait au Barça de profiter de l’aura internationale de son meilleur joueur, en lui assurant des revenus conséquents sur la durée. En contrepartie, Messi devra accepter une baisse importante de son salaire annuel.

Un message fort pour les autres joueurs

Une manière d’envoyer un message fort au reste de l’effectif et aux futures recrues. Alors que le club blaugrana doit composer avec une dette de 730 millions d’euros, l’heure est aux économies. Il n’est plus question de verser des salaires mirobolants qui pourraient mettre en péril les fondations de la maison. Reste à savoir si La Pulga, qui sera libre de partir cet été, sera sensible à une telle proposition.

Un an après avoir demandé officiellement son départ, refusé par la direction de Josep Maria Bartomeu, Messi prend le temps de la réflexion. Son nom est régulièrement associé au PSG, Manchester City ou même l’Inter Miami. Mais Laporta et ses collaborateurs se monteraient confiants sur leurs chances de le conserver. Le 7 mars dernier, l’idole du Camp Nou s’est déplacée pour la première fois afin de voter pour une élection présidentielle. Sans dire pour qui, même si tout laisse à penser qu’il a glissé le nom de Laporta dans l’urne. Avec une réelle volonté de rester?