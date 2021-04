Mercato en direct: les états d'âme de Mbappé, "fatigué" par le contexte en France

En fin de contrat en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne donne pas de signes très positifs sur une éventuelle prolongation dans la Capitale. Dans une une interview accordée à RTL/M6, la star de l'équipe de France se dit usée par les commentaires à son sujet en France et reconnaît que cela pourrait peser sur son avenir.

"Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi, explique-t-il. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger. Ils ne reviennent ici que pour l’équipe nationale, moi, je suis là tout le temps. Bien sûr que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je savais en signant à Paris que j’allais être dans ce contexte. On verra par la suite."

L’ancien Monégasque ne nie pas l’influence que ce contexte pourrait avoir sur son futur. "Bien sûr que ça joue mais il n’y a pas que ça, promet-il. Le plus important, c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir chaque jour."