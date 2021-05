Mercato: vers une offre XXL de Manchester United pour Kane, Martial sur le départ?

D’après plusieurs médias britanniques dont le Times, Manchester United travaille sur une offre très importante pour recruter l’avant-centre de Tottenham et de l’Angleterre Harry Kane. Les Red Devils seraient même désormais prêts à vendre Anthony Martial pour maximiser leurs chances d’obtenir l’Anglais.

On s’arrache Harry Kane. Alors que les volontés de départ du buteur de Tottenham semblent de plus en plus évidentes, les plus grands clubs anglais placent leurs pions et peaufinent leur stratégie pour tenter de recruter la star des Spurs. A 27 ans, Kane semble arriver à la fin de l’aventure avec le club londonien. Mercredi après le match face à Aston Villas, au bord des larmes, il a longuement salué le public pour ce qui ressemblait fort à des adieux. Il aurait d’ailleurs déjà exprimé auprès de ses dirigeants son envie de partir. Oui mais où ? Harry Kane est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024. Manchester City fait partie des candidats pour l'accueillir. Chelsea qui pense à intégrer deux joueurs dans le deal (Kepa Arrizabalaga et Tammy Abraham) serait aussi sur le coup. Mais comme l’annonce le Times ce dimanche, il faudra sans doute aussi compter sur Manchester United.

Solskjaer OK pour le départ de Martial ?

Après avoir réussi à faire prolonger Edinson Cavani, MU prépare une offre XXL pour Harry Kane annonce le média britannique. Les Red Devils seraient au courant depuis longtemps des envies de départ du buteur des Three Lions. Très ambitieux pour la saison prochaine, Manchester United veut se renforcer avec deux ou trois recrues de choix. Pour obtenir la signature de Kane, Ole Gunnar Solskjaer serait prêt à dégraisser son effectif notamment en attaque. L’entraîneur norvégien aurait ainsi donné son accord pour un départ de l'attaquant français Anthony Martial. Un transfert qui pourrait permettre d’apporter des fonds en vue de l’opération financière avec les Spurs. Actuellement blessé, Martial, 25 ans, n’a marqué que 4 buts en 22 apparitions en Premier League cette saison. Il est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2024.