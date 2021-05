Real: Zidane encore évasif sur son avenir, après la perte du titre

Au soir du sacre de l'Atlético de Madrid lors de la 38e et dernière journée de Liga, Zinedine Zidane a botté en touche lorsqu'il a été interrogé sur son avenir comme entraîneur du Real. Il a simplement admis qu'il allait bientôt discuter avec le club, et qu'il était conscient que les objectifs n'avaient pas été atteints.

Il va falloir patienter pour en savoir plus sur l'avenir de Zinedine Zidane. Au soir de la dernière journée de la Liga, qui a vu samedi l'Atlético s'emparer du titre, l'entraîneur français du Real Madrid est resté évasif lorsqu'il lui a été demandé en conférence de presse s'il allait rempiler pour une saison supplémentaire. Malgré l'insistance des journalistes, le champion du monde 1998 a préféré mettre l'accent sur la performance de son groupe.

"Tout le monde peut être fier de l'équipe, comme je le suis. Les joueurs ont tout donné, jusqu'à ce dernier match. Ça n'a pas été facile, on a commencé le match dans le dur. Mais je suis très fier d'eux. Je vais prendre le temps de féliciter les joueurs, et voilà", a-t-il lâché dans un premier temps, quelques minutes après la victoire 2-1 du Real contre le Villarreal d'Unai Emery.

"Je vais parler avec le club"

"Il faut féliciter l'Atlético. Le club qui finit tout en haute est méritant. Ils ont fait une grande saison", a-t-il ensuite répondu. Avant d'ajouter: "Le plus important, ce n'est pas moi. C'est ce qu'on fait les joueurs toute la saison".

Zinedine Zidane a néanmoins laissé filtrer deux petites indications. D'abord qu'il allait effectivement discuter avec sa direction, mais pas dès samedi soir: "Je vais parler avec le club, mais plus tard, pas maintenant". Il a aussi admis que cette saison blanche allait forcément avoir un impact sur la suite: "Nous n'avons rien gagné, et on sait ce qu'on doit faire au Real". En tout cas, son contrat court jusqu'en juin 2022.