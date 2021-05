Mercato: Messi aurait décidé de rester au Barça, son entourage dément

En fin de contrat à l'issue de la saison, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone et voit les rumeurs au sujet d'un départ se multiplier. Mais selon les indiscrétions de BeIN Sports Moyen-Orient, l'Argentin a décidé de continuer avec le club catalan. Une information que son entourage a tenu à démentir dans la foulée.

Alors qu'il est en fin de contrat au FC Barcelone et que toute la planète se demande s'il va prolonger ou quitter le club catalan, Lionel Messi reste encore muet quant à son avenir. Libre à l'issue du mois de juin prochain, l'Argentin n'a toujours pas prolongé avec le club catalan et voit les rumeurs de départ à son sujet aller bon train.

Dispensé du dernier match de la saison à Eibar ce samedi, alors qu'il a reçu l'autorisation du Barça de prendre du repos de manière anticipée, Lionel Messi a-t-il disputé son dernier match sous la tunique du club catalan lors de la défaite face au Celta Vigo?

Alors que la presse espagnole reste confiante quant à l'issue du feuilleton, le média arabique BeIN Sports annonce que l'Argentin aurait pris la décision de poursuivre au sein de son club de toujours et ne s'orienterait donc pas vers un départ.

Dans un entretien accordé au quotidien sportif argentin Olé, l'attaquant vedette du FC Barcelone n'a en tout cas délivré aucun indice sur son futur, préférant mettre l'accent sur sa soif de victoire.

"La vérité est que la dernière Copa del Rey a été spéciale en raison du moment dans lequel nous nous trouvions aussi, a-t-il expliqué. Le club sort de deux années où nous n'étions pas bien, pour différentes raisons. Parce que c'est un vestiaire très jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Cette Coupe du Roi a été un tournant pour le vestiaire, et un tournant très important. Et au-delà, à un niveau personnel, j'aime gagner et remporter des titres. Et plus il y en a, mieux c'est."

L'entourage de Messi dément

Après l'apparition de cette information de BeIN Sports Moyen-Orient, la presse ibérique s'est empressé d'aller interroger l'entourage du joueur pour obtenir une confirmation. Mais visblement, les échos diffèrent.

Le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo indique que des sources proches de Lionel Messi nient l'existence de cette décision, assurant qu'elle reposera sur le projet sportif que Joan Laporta lui présentera.

Élu à la tête du club en mars dernier, le président barcelonais attendrait de connaitre précisément la situation financière du club, via l'audit économique qu'il a lancé ces dernières semaines, avant de transmettre une proposition concrète à l'Argentin. Celle-ci pourrait s'étendre sur dix ans, avec un plan de reconversion à la clé. Le suspense reste donc encore entier.