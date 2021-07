Mercato: en vendant Varane, le Real Madrid se tiendrait prêt pour Mbappé

Le Real Madrid s’apprête à vendre Raphaël Varane à Manchester United et faire entrer des liquidités dans ses caisses pour se tenir prêt dans le cas où une porte s’ouvrirait pour le transfert de Kylian Mbappé cet été, selon Marca.

Raphaël Varane (28 ans) ne sera bientôt plus un joueur du Real Madrid. Dix ans après son arrivée en provenance de Lens, le défenseur est sur le point de s’engager avec Manchester United alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat chez les Merengues. Le club espagnol devrait recevoir 50 millions d’euros dans la transaction. Il va aussi économiser un salaire important de son vestiaire après celui de l’ancien capitaine Sergio Ramos (estimé à 15 millions d’euros annuels), parti libre au PSG. Pour Marca, cette transaction est une nouvelle manœuvre dans la stratégie de recruter Kylian Mbappé.

Le club est encore engagé dans une mission dégraissage après être resté deux ans sans recruter. Une série interrompue au début de l’été par l’arrivée de David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich. Et le Real n’a pas prévu d’investir cet été, sauf sur Mbappé si une porte s’ouvre. A un an de la fin de son contrat au PSG, l’attaquant a indiqué qu’il souhaitait rester au club sans prolonger. Il a repris l’entraînement la semaine dernière et son cas fera discuter jusqu’à la fermeture du mercato puisque Paris pourrait compter dans ses rangs un joueur libre à l’issue de la saison.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le Real Madrid se tient donc prêt au cas où le PSG se verrait dans l’incapacité de prolonger le contrat de sa star et ne se résolve à le vendre cet été pour éviter de le perdre gratuitement dans un an. Un éventuel transfert pourrait se négocier aux alentours des 180 millions d’euros, sans compter le potentiel salaire de Mbappé qui sera inévitablement l’un des plus élevés du vestiaire. Alors, le Real - qui a affiché un solde positif de 874 millions d’euros l’année dernière malgré la crise du coronavirus (selon Marca) - assure ses arrières en vendant.

Il mise sur la stabilité en prolongeant Lucas Vazquez ou en misant sur Nacho et Eder Militao (plus Alaba) pour remplacer l’ancienne charnière Varane-Ramos. Le Real - dont la trésorerie pour investir serait de 122 millions d'euros - souhaiterait encore dégraisser même s’il ne compte pas de joueurs à grosse valeur marchande, à l’exception de Vinicius, que Carlo Ancelotti souhaite conserver. Si un départ vers le Real devenait possible, Mbappé, qui souhaite évoluer dans une équipe ambitieuse, pourrait se retrouver au sein d’un effectif un peu déplumé pour qu’il puisse signer.