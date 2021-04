Real: Varane refuse de parler de sa prolongation

Raphaël Varane arrivera dans quelques semaines dans la dernière année de son contrat avec le Real Madrid. Le défenseur français n'a toujours pas prolongé, ce qui suscite de nombreuses rumeurs sur un potentiel départ. Interrogé ce lundi en conférence de presse, le joueur de 28 ans a préféré balayer les questions sur son avenir.

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole spécule sur l'avenir de Raphaël Varane. En fin de contrat en juin 2022 avec le Real Madrid, le défenseur français n'a pas encore prolongé avec un club qu'il a rejoint en 2011 et où il a tout gagné depuis son arrivée.

"Je me concentre sur la fin de saison"

Passé en conférence de presse ce lundi à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea, Varane a eu l'occasion de s'exprimer sur son avenir. "Mon avenir est clair, je me concentre sur la fin de la saison, a balayé le champion du monde 2018. Cela est le plus important."

Selon les rumeurs, plusieurs grands clubs européens s'intéresseraient particulièrement à Varane dont Manchester United ou Chelsea justement. Thomas Tuchel serait particulièrement séduit par le Français de 28 ans. "Tout ce que je peux dire aux supporters est que je suis engagé à 100% avec l'équipe, nous avons des défis qui nous encouragent beaucoup, a répété encore Varane. Je suis déterminé à le prouver sur le terrain."

Touché par le coronavirus ces dernières semaines qui l'a privé des quarts de finale face à Liverpool, Raphaël Varane est revenu à son poste de titulaire le 21 avril dernier en Liga. Zinédine Zidane aura bien besoin de son compatriote pour diriger la défense centrale, en l'absence de Sergio Ramos, de retour à l'entraînement ces derniers jours mais indisponible pour cette demi-finale aller. Le capitaine espagnol espère lui être apte pour la demi-finale retour, la semaine prochaine.