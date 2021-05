Real Madrid: c’est officiel, Zidane s’en va

Le Real Madrid a officiellement annoncé le départ de son entraîneur Zinedine Zidane, ce jeudi. Revenu sur le banc en 2019, le Français quitte le club un an avant la fin de son contrat après une saison épuisante.

Zinedine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Le club a officialisé, ce jeudi, la nouvelle que la presse espagnole annonçait ces derniers jours. L’entraîneur français a rencontré son président, Florentino Perez, pour lui signifier son choix de partir un an avant la fin de son contrat. Rappelé sur le banc des Merengues en mars 2019 après l’échec de Julen Lopetegui, puis de l’intérim de Santiago Solari, Zidane a signé un deuxième passage moins brillant que le premier (2016-2018). C’était difficile de faire mieux avec trois Ligues des champions consécutives glanées (2016, 2017, 2018).

Son bilan reste honorable avec un sacre en Liga en 2020 (plus une supercoupe d’Espagne) et une dernière saison achevée par une deuxième place en championnat (à deux points de l’Atlético) et un parcours jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions (défaite face à Chelsea). Une année blanche et épuisante pour Zizou, dont le choix de partir s’explique en grande partie par cette lassitude.

Selon Marca, Zidane n’a pas supporté les nombreuses remises en question à son égard en interne après des mauvaises séries de résultats comme en décembre. Le mois de janvier a été particulièrement éprouvant avec l’élimination en coupe du Roi contre une équipe de D3 et sa contamination au coronavirus.

Il part en bons termes avec le Real

L’idée d’une fin de cycle s’est vite dessinée alors que le club n’a plus recruté depuis 2019. Une cure d’austérité justifiée par les coûts importants engendrés par la rénovation du stade Santiago-Bernabeu et la volonté d’économiser pour agir avec quelques atouts l’été prochain.

Zidane a donc tiré le maximum d’un effectif non renouvelé, vieillissant et gavé de titres. Il s’est appuyé sur des soldats comme Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos ou Casemiro, quitte à froisser certains joueurs comme Martin Odegaard ou Gareth Bale, envoyés en prêt ailleurs.



Il peut regretter de ne pas avoir bénéficier de toutes ses armes à l’instar d’Eden Hazard, dont les blessures ont gâché son rêve de jouer plus souvent sous les ordres de Zidane. La blessure de son capitaine Sergio Ramos ces derniers mois l’a aussi pénalisé. Zidane quitte le club en bons termes et sans fracas, comme il l'avait promis ces dernières semaines.