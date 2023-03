Mercato: en fin de contrat en juin, Benzema serait bien parti pour prolonger au Real Madrid

Libre à la fin de la saison, Karim Benzema devrait prolonger jusqu'en 2024 avec le Real Madrid, rapporte The Athletic ce mercredi.

L’histoire d’amour entre Karim Benzema et le Real Madrid ne devrait pas se terminer à l'issue de la saison. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant français devrait prolonger avec le club merengue jusqu’en juin 2024, soit une saison supplémentaire, rapporte The Athletic ce mercredi.

Contrairement à ce qu’affirmaient certains bruits au cours des derniers mois, l’ancien Lyonnais n’a pas été automatiquement prolongé après avoir remporté le Ballon d’or 2022, affirme The Athletic. Mais ce ne serait donc qu’une question de temps avant que ce soit chose faite, les dirigeants du Real ne souhaitant pas se séparer de leur attaquant.

Vers les 15 ans sous les couleurs du Real Madrid

Sacres en Ligue des champions et en championnat, titres de meilleur buteur et de meilleur joueur d’Espagne, meilleur buteur (15) et meilleur joueur de la Ligue des champions, 44 buts en 46 matches avec son club… Karim Benzema a tout gagné avec le Real Madrid et sort d'une saison 2021-2022 de rêve.

Arrivé dans la capitale espagnole en juillet 2009 en provenance de l’OL, ce qui signifie qu'il pourrait atteindre les 15 années sous les couleurs du Real en cas de prolongation jusqu'en 2024, KB9 affiche des statistiques moins stratosphériques cette saison. Embêté par les blessures, il a tout de même inscrit 18 réalisations en 27 matchs toutes compétitions confondues.