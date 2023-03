Equipe de France: "Cette histoire de Benzema est un grand gâchis", déplore Di Meco

Eric Di Meco a réagi ce lundi aux nouveaux rebondissements autour de Didier Deschamps et Karim Benzema. Le membre de la Dream Team RMC Sport a regretté de voir le sélectionneur et l'attaquant ne pas avoir réussi à travailler ensemble en équipe de France et notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Sélectionné pour le Mondial 2022 avec les Bleus mais finalement parti avant même le premier match en raison d'un pépin physique, Karim Benzema a ensuite assisté au parcours de l'équipe de France depuis l'extérieur du groupe de Didier Deschamps. Un sélectionneur envers lequel l'attaquant du Real Madrid semble éprouver un certain ressentiment après cette non-aventure commune au Qatar. Surtout après les nouvelles explications du technicien dans les médias ces derniers jours, visiblement éloignées de la vérité du buteur.

"Est-ce qu’on aura la version de Karim? Est-ce que ce sera la bonne? Je ne sais pas, a de son côté estimé Eric Di Meco ce lundi dans le Super Moscato Show sur RMC. Moi, franchement, je pense que cette histoire de Benzema en équipe de France est un grand gâchis. C’est impressionnant comment les deux n’ont jamais réussi à travailler ensemble sereinement."

"Peut-être que la vérité sera au milieu "

Selon l'ex-défenseur devenu consultant, les deux hommes ont leurs torts dans cette affaire. Mais à l'arrivée, l'équipe de France en a pâti.

"Quand on voit la carrière en club de Karim Benzema, on a un goût d’inachevé, après je pense qu’il a ses responsabilités comme Didier a ses responsabilités. Et dans cette histoire-là peut-être que la vérité sera au milieu, a encore enchaîné Eric Di Meco dans le SMS. Il peut même y avoir deux vérités sur une histoire comme ça. Les deux seront peut-être de bonne foi."

Et de conclure au sujet de la relation Benzema-Deschamps: "Je ne comprends pas comment un garçon comme ça n’a pas pu apporter à l’équipe de France tout ce qu’il a apporté au Real. Après c’est comme ça, des fois dans la vie il y a des choses compliquées. Ça ne remet pas en question sa carrière ni son talent."