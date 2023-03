Real Madrid: "C'est personnel", Ancelotti refuse de se mêler du clash Benzema-Deschamps

Carlo Ancelotti, en conférence de presse avec le Real Madrid, a déclaré mardi ne pas vouloir interférer dans le conflit "personnel" entre Karim Benzema et Didier Deschamps.

Le "Mister" se tient à l'écart des problèmes. En conférence de presse mardi pour le match du Real Madrid contre Liverpool en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, Carlo Ancelotti a été invité à s'exprimer sur le conflit qui oppose Karim Benzema à Didier Deschamps par rapport à l'équipe de France. Mais l'entraîneur italien a clairement fait comprendre qu'il ne prendrait pas position dans cette affaire.

"C'est un sujet personnel, a répondu Carlo Ancelotti, selon la retranscription de Marca. Deschamps a aussi été l'un de mes joueurs (à la Juventus en 1999, ndlr). Je le respecte en tant que personne, joueur et entraîneur. Mais je ne m'en mêle pas. Je ne crois pas que ça touche Benzema. C'est un sujet dont il ne parle pas et je ne crois pas que cela le préoccupe. En Italie, on dit: 'Entre une femme et son mari... ne t'en mêle pas'".

"À 100%" pour affronter Liverpool

"Quand on parle, c'est de sa forme. S'il se sent bien. Je ne parle pas tous les jours à Benzema, mais je le vois motivé et excité pour le match de demain", a conclu l'entraîneur madrilène, qui a surtout voulu faire savoir que l'attaquant français serait opérationnel à "100%" pour le choc contre Liverpool.

"Il est revenu à l'occasion de l'entraînement collectif dimanche, et il avait fait de bonnes séances de travail avant. Il est à fond, surmotivé. Pour Karim, pour le club, c'est une compétition très importante", a souligné Carlo Ancelotti.

Sans jouer en championnat contre l'Espanyol, Karim Benzema a animé le week-end en contredisant avec véhémence les propos tenus par Didier Deschamps sur son forfait pour le Mondial 2022 au Qatar dans deux récentes interviews. "Je vais devoir m'expliquer", a-t-il promis.