Mercato: en quête d'un gardien, le PSG se positionne sur Bounou

Info RMC Sport - Le PSG cherche un deuxième gardien en ce mercato estival et se positionne sur Yassine Bounou. Le portier de Séville affiche une solide expérience et les discussions ont déjà été entamées entre le club et le joueur.

Yassine Bounou sera-t-il le gardien numéro 2 du PSG derrière Gianluigi Donnarumma cette saison? Selon nos informations, Paris se positionne sur le dossier. Le club parisien est en quête d'un deuxième gardien, derrière son titulaire italien, notamment depuis le très grave accident dont a été victime Sergio Rico. Ce pourrait donc être l'international marocain. Depuis son arrivée, Luis Enrique donne son avis sur les différentes pistes du club concernant le mercato de l'été.

Les discussions entamées

Le joueur de 32 ans affiche une solide expérience et une fiabilité qui en font, aux yeux du PSG, un profil intéressant. Des discussions ont été entamées entre la direction parisienne et Yassine Bounou. Une piste qui pourrait être facilitée par le besoin de vendre côté sévillan, compte tenu de la situation financière très délicate du club espagnol. Le prix pourrait se situer autour de 15 millions d'euros.