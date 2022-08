Mercato: encore un gros chèque pour Lille avec l'officialisation du transfert d'Onana à Everton

Les clubs de Lille et d'Everton ont officialisé ce mardi le transfert vers l'Angleterre du milieu Amadou Onana. Les Dogues vont récupérer près de 40 millions d'euros avec la vente de l'international belge de 20 ans.

Encore un gros transfert estival pour le LOSC. Après avoir déjà vendu le Néerlandais Sven Botman à Newcastle lors du mercato, le club nordiste a cette fois empoché un joli chèque pour le transfert d'Amadou Onana à Everton. Attendu depuis plusieurs joueurs, le départ du milieu belge de 20 ans a finalement été officialisé ce mardi par les Dogues et par les Toffees. Le montant de la transaction se situe autour de 40 millions d'euros (dont environ 6M€ sous forme de bonus). Amadou Onana portera le numéro 8 en hommage à son idole, le basketteur Kobe Bryant, et s'est engagé avec le club de Premier League pour cinq ans soit jusqu'en juin 2027.

"Je me sens bien. Je suis très heureux d'être ici et c'est une sensation agréable de porter cette tunique. Le bleu est aussi ma couleur préférée, a lancé Amadou Onana lors de sa présentation par Everton. Pour moi, c'était une décision facile, car tout le monde ici m'a montré qu'ils me voulaient vraiment et qu'ils avaient un plan pour moi, alors j'ai vraiment apprécié les discussions que j'ai eues."

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Onana impatient de jouer sous les ordres de Lampard

Arrivé à Lille en août 2021 en provenance de l'Allemagne et du club d'Hambourg pour près de 8 millions d'euros, Amadou Onana n'a pas mis longtemps avant de se rendre indispensable dans l'équipe dirigée par Jocelyn Gourvennec. Lors de la saison 2021-2022, le milieu défensif a joué 42 rencontres toutes compétitions confondues avec Lille dont toutes celles en Ligue des champions.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Remplaçant après son arrivée en Ligue 1, il a fini par gagner une place de titulaire chez les Dogues. Mieux, ses performances ont convaincu Roberto Martinez de le sélectionner et de lui offrir sa première cape internationale avec la Belgique lors de fenêtre du mois de juin en Ligue des nations. En signant à Everton, Amadou Onana espère poursuivre son ascension vers le top niveau. En particulier grâce à la tutelle de l'entraîneur des Toffees Frank Lampard.

"De toute évidence, le manager Frank Lampard était l'une des principales raisons (de ma signature). Comme vous le savez, il a eu une grande carrière en Angleterre et c'était aussi un milieu de terrain, a encore estimé le Belge de 20 ans dans des propos relayés par le site d'Everton. Cela signifie beaucoup de gagner de l'intérêt de sa part. Bien sûr, je peux apprendre beaucoup de lui. Il a joué au plus haut niveau possible et a beaucoup gagné, donc je pense qu'il peut m'apporter beaucoup de choses."