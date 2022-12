Mercato: Endrick explique pourquoi il a choisi le Real Madrid (plutôt que le PSG notamment)

Courtisé par les plus grosses écuries européennes dont le PSG, la pépite brésilienne Endrick (16 ans) s’est finalement engagé avec le Real Madrid qu’il rejoindra en 2024 pour Cristiano Ronaldo, son idole, et Vinicius JR, son ami.

A 16 ans, Endrick avait l’embarras du choix sur sa future destination. La pépite brésilienne de Palmeiras a finalement opter pour le Real Madrid qu’il rejoindra à ses 18 ans, en 2024, comme l’impose la législation brésilienne. Le PSG s’était positionné sur l’attaquant et avait même formulé une offre à son club. Mais le Real a finalement gagné cette lutte très concurrentielle en déboursant le montant de sa clause libératoire fixée à 60 millions d’euros.

"Cristiano, qui est mon idole, a joué pour le Real Madrid. C'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid."

Dans une interview accordée à Marca, Endrick explique les raisons de son choix. "Le Real Madrid est une très grande équipe, et Vini (Vinicius Jr, ndlr) m'avait envoyé des messages et donné plus d'espoir. Cristiano aussi, qui est mon idole, a joué pour le Real Madrid. C'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid et je pense que c'est le bon choix. Dieu a toujours été avec moi et il m'a dit que c'était le meilleur chemin."

La colonie brésilienne du Real a beaucoup pesé dans sa décision, particulièrement Vinicius qui lui a prodigué "plusieurs conseils". "Je ne pourrais même pas en parler ici car il y a eu beaucoup de conseils, je devrais rester longtemps pour en parler mais je les garde pour moi, assure-t-il. Il ne m'a pas donné de conseils juste pour ce moment mais pour toute ma vie. C'est mon ami et je pense que cette amitié durera de nombreuses années. J'espère pouvoir échanger beaucoup de passes avec lui et marquer des buts."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Il s’est aussi entretenu avec Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real. "Oui, j'ai parlé avec Ancelotti, avec Rodrygo, avec Éder (Militao), avec les Brésiliens, énumère-t-il. Je remercie beaucoup Dieu pour tout ce qui se passe dans ma vie et j'espère que beaucoup de bonnes choses arriveront encore, mais il faut garder les pieds sur terre, avoir de l'humilité et persévérer."