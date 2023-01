Mercato: Enzo Fernandez fait comprendre qu’il va rester à Benfica

Courtisé par de nombreux cadors européens dont Chelsea, Enzo Fernandez (21 ans) a célébré son but en faisant comprendre qu’il allait rester à Benfica après la victoire de son équipe contre Varzim (0-2) mardi.

Le poing serré, deux tapes sur le cœur et les doigts vers le sol indiquant qu’il ne bougerait pas. Enzo Fernandez (22 ans) a célébré son but inscrit contre Varzim (D2 portugaise) en Coupe du Portugal (0-2) mardi, en faisant comprendre qu’il ne quitterait pas le club cet hiver. Le milieu de terrain argentin est dans le viseur de nombreux cadors européens après sa Coupe du monde brillante avec l’Argentine. Chelsea a notamment fait le forcing pour l’attirer. Mais l’ancien joueur de River Plate, qui a rejoint Benfica l’été dernier contre 14 millions d’euros ne semble pas vouloir partir toute de suite.

Benfica, non plus, n’est pas vendeur à moins qu’un club n’aligne le montant de la clause libératoire fixé à 120 millions d’euros. L’insistance des Blues a d’ailleurs récemment mis en colère l’entraîneur lisboète, l’Allemand Roger Schmidt.

Chelsea aurait lâché l’affaire

"Il y a un club qui veut notre joueur, a-t-il lancé. Il sait que nous ne voulons pas le vendre et qu'il ne peut le recruter que s'il paie la clause. C'est donc une situation très claire. Ce que fait le club qui veut acheter Enzo est irrespectueux envers nous tous au Benfica et je ne peux pas l'accepter. Rendre le joueur fou, puis prétendre qu'il peut payer la clause, et plus tard tenter de négocier. Je pense que ce n'est pas ce que j'entends comme une bonne relation entre les clubs."

Après la Coupe du monde, Fernandez a manqué plusieurs entraînements pour se rendre en Argentine sans autorisation. Son entraîneur avait confié qu’il pourrait prendre des mesures disciplinaires contre lui. Les choses semblent s’être arrangées sur le terrain avec de but qui a scellé la qualification de Benfica pour le tour suivant. Son avenir à court terme semble aussi être réglé puisque Chelsea aurait abandonné le dossier pour cet hiver et se penche sur d’autres pistes (Joao Felix va être prêté, Mykhaïlo Mudryk est courtisé).