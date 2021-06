Zidane donne le nom de son adversaire le plus fort

Interrogé par des jeunes de Marseille et de Rodez dans le cadre d'une opération de parrainage, Zinédine Zidane s'est souvenu de son adversaire le plus fort. Un défenseur italien bien connu.

De Cannes au Real, en passant par les Bleus, Bordeaux et la Juventus, Zinédine Zidane a croisé et affronté un certain nombre de monstres du football dans sa carrière. Lequel était le plus fort? Une question difficile, à laquelle l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France a répondu dans le cadre d'un échange avec des jeunes de La Castellane - son quartier d'enfance à Marseille - et de Rodez, organisé par Orange.

"Il y a beaucoup de grands joueurs contre lesquels j’ai joués, se souvient le désormais ex-coach du Real Madrid. S’il y en a un à sortir c’est peut-être Paolo Maldini, qui était défenseur à la grande époque du Milan AC." Et Zizou de sourire: "Il était dur à passer celui-là..."

"Si je n’avais pas fait footballeur ou judoka, j’aurais été chauffeur-livreur"

Evoquant au passage le meilleur moment de sa carrière, à savoir la finale de la Coupe du monde 1998 ("Quand on a la coupe dans les mains, c'est fabuleux"), Zidane revient également sur deux vieilles passions: le judo... et la livraison.

"Je n’ai pas hésité à faire un autre métier, par contre quand j’étais jeune je jouais au foot mais je faisais aussi du judo, j’avais ces deux passions, glisse-t-il. A un moment donné il fallait choisir, je ne pouvais pas faire les deux compétitions en même temps, donc j’ai choisi le football. Par contre comme métier, si je n’avais pas fait footballeur ou judoka, j’aurais été chauffeur-livreur. C’était ma grande passion, il y avait des magasins dans le quartier, et de temps en temps je les aidais."