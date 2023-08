Mercato: Estelle Cascarino quitte le PSG et rejoint la Juventus

Estelle Cascarino (26 ans) va découvrir un nouveau championnat en s'engageant avec la Juventus Turin. L'internationale française quitte le PSG après deux saisons.

La défenseure française Estelle Cascarino, qui vient de disputer le Mondial féminin avec les Bleues, a quitté le PSG pour s'engager avec la Juventus Turin, a annoncé vendredi le club parisien. Cascarino (13 sélections en équipe de France) était arrivée en 2021 à Paris avec qui elle a remporté la Coupe de France en 2022. Elle avait passée la deuxième moitié de la saison dernière en prêt à Manchester United.

Aux côtés de Pauline Peyraud-Magnin

La joueuse de 26 ans, soeur de l'attaquante Delphine Cascarino et formée à Lyon, a signé jusqu'en 2025 et rejoint à la Juve l'une de ses coéquipières en bleu, la gardienne Pauline Peyraud-Magnin.

Retenue par Hervé Renard pour la Coupe du monde féminine, la défenseure était titulaire face à la Jamaïque et le Panama, et a disputé le dernier quart d'heure contre le Maroc. Elle était restée sur le banc lors du quart de finale perdu face à l'Australie après une séance de tirs au but à rebondissements.