Equipe de France féminine: "On n’avait rien à envier à l’Australie", les regrets de Le Sommer après l’élimination

Auteur d’une très bonne Coupe du monde avec trois buts inscrits, Eugénie Le Sommer n’a pas pu éviter l’élimination de l’équipe de France aux tirs au but face à l’Australie. Plusieurs jours après avoir perdu ce quart de finale de la Coupe du monde, la Française a partagé à l’Equipe, ses regrets sur cette rencontre perdue.

Ça ne passe toujours pas pour l’équipe de France. Comme en 2019, les Bleues ont été éliminées dès les quarts de finale de la Coupe du monde. Pas par les Etats-Unis cette fois, mais par le pays hôte de la compétition: l’Australie. Tenues en échec (0-0), les Françaises ont perdu après une séance de tirs au but assez folle.

Efficace durant la compétition avec trois buts inscrits (dont un doublé en 8es contre le Maroc), Eugénie Le Sommer (34 ans) a partagé à l’Equipe ses regrets sur cette dernière défaite, d’autant que les Bleues ont eu les occasions pour venir à bout de leur adversaire: "On se rend compte qu’on est passé à côté de quelque chose de grand. Quand on se remémore le match, qu'on revoit les images, on se dit qu'on n'avait rien à envier à cette équipe d'Australie."

"On aurait pu faire mieux"

Poussées au-delà du temps additionnel, les Bleues ont été bousculées par les Australiennes. Malgré cela, Le Sommer est convaincu qu’elle et ses coéquipières avaient les armes pour se sortir du piège australien. Si la Lyonnaise admet que l’équipe de France a manqué de sérénité "à certains moments", elle assure aussi que tout n’est pas à jeter, loin de là: "Au niveau de l'état d'esprit, de la solidarité, quelque chose s'est vraiment créé entre nous, les joueuses, ou avec le staff. Malheureusement, ça ne fait pas tout."

Objectif Jeux Olympiques pour Le Sommer

Malheureusement pour les Bleues qui aimaient pouvoir compter sur Le Sommer ces dernières semaines, il ne faudra probablement pas compter sur ses services pour le prochain Mondial en 2027. Pas le temps de rester sur cette désillusion pour Le Sommer. D’autant que dans quelques mois, arrivent les Jeux olympiques 2024 à Paris. Une compétition que la Française attend avec impatience: "J'ai envie d'être aux JO, cela va passer par ma saison en club (avec l’OL) (…) Je vais essayer de tout donner pour que je puisse prétendre à ces JO."