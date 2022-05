Mercato: Fabregas va quitter Monaco après "la pire année" de sa vie

Cesc Fabregas, qui n'a joué que 2 matchs de Ligue 1 avec l'AS Monaco cette saison, a confirmé qu'il allait quitter le club de la Principauté cet été, après une saison qu'il qualifie comme "la pire" de sa carrière.

Entre Cesc Fabregas et l'AS Monaco, c'est la fin d'une histoire qui n'aura jamais atteint les sommets espérés lorsque le milieu espagnol est arrivé dans la Principauté, en janvier 2019. Le joueur a confirmé dans un entretien accordé à So Foot qu'il allait quitter l'ASM cet été, à la fin de son contrat.

"C'est sûr que c'est fini entre Monaco et moi, a-t-il assuré. Mon contrat expire en juin prochain, et je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d'un nouveau départ ailleurs." Cette saison, le n°4 de Monaco n'a joué que 5 matchs: deux en Ligue 1, deux lors des tours de qualifications de la Ligue des champions et un en Ligue Europa. Tous aux mois d'août et septembre. Depuis, il a été indisponible à cause de problèmes aux ischios ou à la cheville.

Il ne veut pas raccrocher et cherche un nouveau projet

Même lorsqu'il a tenté de faire son retour avec l'équipe réserve de Monaco, Fabregas a dû sortir blessé. "C'est la pire année non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie, car lorsque je ne suis pas heureux dans le football, je ne suis pas heureux dans ma vie, a-t-il confié. J'ai beaucoup souffert cette année, et ça a été dur mentalement."

Cesc Fabregas a fêté ses 35 ans il y a une dizaine de jours, mais il n'envisage pas pour autant de prendre sa retraite de joueurs. Il a été contacté par certains de ses anciens entraîneurs, mais ne compte pas encore raccrocher. "Cette année a été si mauvaise que je ne peux pas terminer sur ça. Pas après avoir construit cette carrière. Je veux continuer à jouer." L'Espagnol cherche donc un nouveau projet.