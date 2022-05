Ligue 1: OM, Monaco, Nice, Rennes... Qui joue quoi dans la course à l'Europe, à deux journées de la fin

L'OM, Monaco, Nice, Rennes et Strasbourg sont en concurrence pour les places européennes, à deux journées de la fin de la Ligue 1. Le club phocéen est bien placé pour finir 2e.

On y voit un peu plus clair. Après les rencontres décalées de mercredi soir, les prétendants à l'Europe comptent à présent le même nombre de matchs à deux journées de la fin de saison en Ligue 1. Et avec la défaite surprise 2-1 du Stade Rennais face au FC Nantes, conjuguée à la victoire 4-2 de l'OGC Nice contre l'AS Saint-Étienne, la situation commence à se décanter. Certaines qualifications peuvent être actées dans la soirée de ce samedi 14 mai.

Pour rappel, sachant que le FC Nantes s'est adjugé le premier des deux billets français pour la phase de poules de la Ligue Europa grâce à sa victoire en Coupe de France, les qualifications européennes par le championnat sont réparties ainsi:

► 1er: phase de poules de Ligue des champions

► 2e: phase de poules de Ligue des champions

► 3e: troisième tour de qualification de la Ligue des champions

► 4e: phase de poules de Ligue Europa

► 5e: barrages de Ligue Europa Conférence

· Ce qui peut être acté ce samedi

Avant le début de la 37e journée, seule la première place est intouchable, le Paris Saint-Germain étant déjà sacré champion de France. Pour le reste du top 5, tout peut encore bouger. L'Olympique de Marseille (2e, 68 points), l'AS Monaco (3e, 65 pts), l'OGC Nice (4e, 63 pts), le Stade Rennais (5e, 62 pts) et le RC Strasbourg (6e, 60 pts) sont encore impliqués dans cette bataille. En cas d'égalité, seul Rennes est clairement favorisé par sa différence de buts générale (+40). Les autres clubs se situent entre +23 et +17.

L'OM sera assuré de finir à la 2e place en cas de:

- victoire contre Rennes, si Monaco ne gagne pas;

- nul contre Rennes, si Monaco perd.

L'OM sera assuré de terminer sur le podium en cas de:

- victoire contre Rennes;

- nul contre Rennes, si Nice ne gagne pas.

Monaco sera assuré de terminer sur le podium en cas de:

- victoire contre Brest, si Nice et Rennes ne gagnent pas.

Nice sera assuré de finir dans le top 5 en cas de:

- victoire contre Lille, si Strasbourg ne gagne pas;

- nul contre Lille, si Strasbourg perd.

Rennes sera assuré de finir dans le top 5 en cas de:

- victoire contre l'OM, si Strasbourg ne gagne pas.

· Le programme des prétendants à l'Europe pour les deux dernières journées

37e journée, samedi 14 mai (21h00)

► Monaco-Brest

► Nice-Lille

► Rennes-Marseille

► Strasbourg-Clermont

38e journée, samedi 21 mai (21h00)

► Lens-Monaco

► Lille-Rennes

► Marseille-Strasbourg

► Reims-Nice