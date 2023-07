Mercato: Faivre (OL) a signé avec Bournemouth... avant d’être envoyé à Lorient

Romain Faivre va quitter l’OL et rejoindre Bournemouth jusqu’en juin 2028. Le milieu droit de 24 ans a passé sa visite médicale avec succès ce mercredi. Il va être prêté dans la foulée à Lorient, qui a le même actionnaire que le club anglais.

Romain Faivre a bel et bien trouvé son nouveau point de chute. Le milieu droit de 24 ans va quitter l’Olympique Lyonnais et s’engager avec Bournemouth pour les cinq prochaines saisons. Le Français a passé sa visite médicale avec succès avec le club anglais, qui va débourser 15 millions d’euros dans l’opération.

Faivre ne va toutefois pas quitter la Ligue 1. Une fois la signature actée, Bournemouth va le prêter à Lorient pour la saison prochaine. Les deux clubs partagent le même actionnaire, l’homme d’affaires américain Bill Foley.

Déjà prêté à Lorient en deuxième partie de saison dernière

Faivre était déjà prêté chez les Merlus la saison dernière. L’OL l’avait envoyé à Lorient dans les derniers jours du mercato d'hiver. Sur la deuxième partie de saison, Faivre a disputé 16 matchs de Ligue 1, avec un bilan de cinq buts et trois passes décisives.

Il va donc quitter Lyon un an et demi après son arrivée. A l’époque, le club rhodanien l’avait arraché au Stade Brestois contre un chèque de 15 millions d’euros. Mais il ne s'est jamais imposé à l’OL, avec un bilan de trois buts et 1 passe décisive en 28 matchs.