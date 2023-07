Mercato: l’arrivée de Tapia à l’OL bloquée à cause de la DNCG

Alors que l’Olympique Lyonnais était très bien parti pour engager Renato Tapia (27 ans), les mesures prises par la DNCG ont contraint le club rhodanien à mettre le dossier sur pause, rapporte L’Equipe. Désormais, le milieu de terrain péruvien n’exclut pas de rester au Celta Vigo.

Laurent Blanc n’a toujours pas son nouveau N°6. Et le technicien rhodanien pourrait bien être obligé de se montrer encore patient. Comme le rapporte L’Equipe, le transfert de Renato Tapia (27 ans) à l’OL est pour l’instant bloqué par les mesures prises par la DNCG, le gendarme du football français ayant prononcé un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations".

Tout était pourtant bouclé entre les différentes parties. L’OL s’était entendu avec le Celta Vigo autour d’une indemnité de cinq millions d’euros et le joueur avait donné son accord de principe pour un contrat de quatre ans. Mais le feu vert n’a toujours pas été donné par la DNCG.

Renato Tapia désormais hésitant sur son avenir

Alors qu’il était clairement sur le départ, le milieu de terrain international péruvien (79 sélections, 5 buts) a repris l’entraînement avec le Celta Vigo, 13e de la Liga en 2022-2023. Selon L’Equipe, il n’exclut désormais plus d’aller jusqu’au terme de son contrat avec le club espagnol, en juin 2024. Les quelque semaines de résidence en Espagne qui lui manquent afin d’obtenir la nationalité espagnole feraient également hésiter le joueur.

Pour l’heure, le club de John Textor a officialisé deux recrues cet été: le défenseur angolais Clinton Mata (30 ans) et le milieu de terrain français Skelly Alvero (21 ans), respectivement recrutés contre cinq et quatre millions d’euros à Bruges et Sochaux.