Mercato: Favre tout proche d’un retour à Nice pour remplacer Galtier

Quatre ans après son départ, Lucien Favre (64 ans) serait tout proche de faire son grand retour sur le banc de Nice en remplacement de Christophe Galtier (55 ans), qui négocie avec le PSG, selon L’Equipe.

Nice devrait se tourner vers l’un de ses ex pour prendre la succession de Christophe Galtier. Selon L’Equipe et Nice Matin, Lucien Favre (64 ans) est tout proche de redevenir l’entraîneur du Gym, quatre ans après son départ. Les dirigeants niçois ont entamé des échanges fructueux avec le Suisse, libre depuis son départ du Borussia Dortmund en 2020. Les deux parties auraient bien avancé sur les conditions contractuelles et les contours de l'effectif, qui ne devrait pas être chamboulé.

Une idée portée par Rivère

Mais l’officialisation de sa potentielle arrivée dépend encore du sort de Christophe Galtier. En froid avec Julien Fournier, directeur du football, l’entraîneur est sur le départ vers le PSG pour devenir le successeur de Mauricio Pochettino. "On discute avec Nice, ce n’est pas un secret, a reconnu Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, dans Le Parisien. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts."

Favre dispose toujours d’une grosse côte à Nice où il a laissé le souvenir d’un jeu offensif très séduisant avec des résultats probants à la clé. Dès sa première saison, il a fait de l’équipe un sérieux concurrent dans la course au titre. Nice avait finalement terminé troisième après avoir été champion d’automne. La seconde saison avait été plus décevante avec une huitième place et quelques tensions avec Julien Fournier.

Depuis, l’idée d’un retour sur la Côte d’Azur est régulièrement évoquée. Jean-Pierre Rivère, président du club, avait porté sa candidature l’été dernier avant de choisir Galtier. C’est encore lui qui aurait relancé cette option auprès de Dave Brailsford, le directeur du sport chez Ineos, propriétaire du club. Après son départ de Nice, Favre a passé une saison et demie à Dortmund où il a décroché une supercoupe d’Allemagne en 2019 avant de se faire évincer en décembre 2020. Un an et demi plus tard, il s’apprête à retrouver un banc.