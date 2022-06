PSG: "Il est totalement capable de relever ce challenge", Rothen valide la probable arrivée de Galtier

Jérôme Rothen a tenu à prendre fermement la défense de Christophe Galtier ce mardi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Annoncé proche du PSG, l'entraîneur fait l'objet de critiques imméritées selon le consultant et ancien joueur du club francilien.

Nasser Al-Khelaïfi a enterré ce mardi la piste Zinedine Zidane au PSG. Le président du club francilien a même assuré qu'il n'avait jamais discuté avec le champion du monde 1998. Si le départ de Mauricio Pochettino et de son staff est quasiment acté, Paris cherche encore un entraîneur. Christophe Galtier fait désormais office de favori et ses bonnes relations avec Luis Campos jouent nécessairement en sa faveur. Si certains regrettent son manque de stature au niveau continental, Jérôme Rothen est confiant en ses chances de réussite dans le club de la capitale.

"Il y a le sportif et moi je n’ai pas envie de rentrer dans le délit de sale gueule contre Christophe Galtier en jugeant ses compétences. Là moi j’en ai entendues des choses sur Christophe ces derniers temps. Tout ça parce que l’on parle du Paris Saint-Germain, Christophe est devenu un petit entraîneur pas capable de gérer des stars, pas capable de gérer un vestiaire fort, pas capable d’assumer des ambitions très élevées, a lâché le membre de la Dream Team RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme. Là on touche les étoiles au Paris Saint-Germain parce qu’en effet ils veulent gagner la Ligue des champions, la plus belle des compétitions. C’est un club qui représente beaucoup d’ambition, cela représente aussi beaucoup de travail. Et moi je pense très honnêtement que l’entraîneur qu’est Christophe Galtier est totalement capable de relever ce challenge-là."

Rothen voit en Galtier "le meilleur" technicien français

Rappelant ses belles réussites à Saint-Etienne, puis à Lille où il a remporté le titre de champion devant le PSG, l'ancien milieu estime que Christophe Galtier a montré sa compétence d'entraîneur. Sans oublier les difficultés de Nice en fin de saison, malgré la qualification en Conference League, Jérôme Rothen y croit pour la réussite de "Galette" à Paris. Aux yeux de l'ancien milieu parisien, le plus important reste de savoir gagner et ça, Christophe Galtier sait le faire.

"Après, certains vont dire que ce n’était pas le spectacle garanti ou ceci ou cela. Mais ça, on n’en a rien à carrer. Déjà il faut gagner les matchs quand tu arrives dans un club comme Nice qui a des ambitions élevées. Je trouve qu’en terme de technicien français, je reste sur ce que j’ai dit il y a quelques mois, pour moi c’est le meilleur aujourd’hui, a encore estimé le consultant RMC Sport. [...] Encore une fois, je dis qu’il ne faut pas aller dans le sens inverse en disant que Christophe Galtier c’est un bidon et qu’il ne peut pas entraîner des stars et leur dire de choses parce qu’il n’a pas gagné ceci ou cela. Cela, c’est totalement faux. Rappelez-vous ce que l’on disait il y a quelques mois au PSG. Si le vestiaire reste comme cela, il est difficilement entraînable et cela vaut pour Zidane, pour Galtier et pour d’autres."

Gérard Lopez: "C'est un meneur d'hommes"

Invité exceptionnel de l'émission Rothen s'enflamme ce mardi, Gérard Lopez n'a eu que de bons mots pour Christophe Galtier qu'il avait fait venir à Lille. L'actuel président des Girondins de Bordeaux n'a pas oublié l'homme et le technicien de talent qu'il a cotôyé chez les Dogues. Selon lui,ses qualités humaines et sa capacité à motiver un groupe sont digne des plus grands entraîneurs européens, ceux capables de gagner la Ligue des champions.

"Oui parce que c’est un meneur d’hommes. Vous savez, quand je suis allé le chercher, il était un peu dans une situation étrange. Il avait fait de bons résultats à Saint-Etienne et personne ne lui donnait le crédit qu’il méritait, a expliqué Gérard Lopez sur RMC. Avec nous il a eu le crédit qu’il méritait et il a aussi grandi. Je pense qu’aujourd’hui c’est clairement un entraîneur qui peut mener n’importe quel club à avoir des résultats. C’est un vrai meneur d’hommes donc à partir de là je ne me fais aucun souci en terme de gestion d’un vestiaire. A partir de là, s’il a la possibilité de déployer ses capacités, il peut aller très haut et très loin."