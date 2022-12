Coupe du monde: Milner raconte comment il a eu peur d'être kidnappé au Brésil en 2014

Interrogé par son ancien coéquipier de sélection Ben Foster, James Milner est revenu sur un épisode de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où lui et l'un de ses coéquipiers ont cru se faire kidnapper dans la rue.

Présent lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, James Milner avait participé à une partie de golf qui aurait pu mal finir pour lui. Dans une émission sur Amazon Prime présentée par l'ancien gardien Ben Foster, lui aussi présent lors de ce Mondial, le milieu de terrain a raconté comment il a eu peur de se faire kidnapper.

Milner et Jagielka suivis par "un groupe de gars"

En compagnie de Phil Jagielka, James Milner décidait alors de terminer le parcours en golf et de rentrer à l'hôtel à pied. Sauf qu'au moment de revenir au sein du camp de base, les deux coéquipiers ont été suivis par "un groupe de gars". "On jette un coup d'œil et on marche un peu plus vite, et ils marchent un peu plus vite. Puis ils se mettent à trottiner, alors on se met à courir et on se dit qu'on a des problèmes, a raconté celui qui évoluait alors à Manchester City. Alors on commence à sprinter."

"En courant, une voiture s'est garée à côté de nous. Je me suis dit 'on va se faire kidnapper, c'est fini', a poursuivi Milner. La porte s'est ouverte et il s'agissait de nos agents de sécurité en nous disant: 'vite, montez !'. On a sauté dans la voiture, on est partis, on est rentrés à l'hôtel."

Dirigée par Roy Hodgson, l'Angleterre avait connu l'élimination dès la phase de poules, avec seulement un point pris contre le Costa Rica lors de la dernière journée. Avant ça, les Three Lions avaient subi des défaites face à l'Italie et l'Uruguay. Homme aux 61 sélections sous le maillot anglais, James Milner a pris sa retraite internationale en 2016.