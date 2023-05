Mercato: flop chez les Reds, Arthur Melo annonce son départ de Liverpool

Avec seulement 13 minutes de temps de jeu depuis le début de saison, Arthur Melo n'a pas répondu aux attentes à Liverpool, où il est prêté par la Juventus. Le milieu brésilien a acté son départ en fin de saison et n'en veut pas à Jürgen Klopp.

Son arrivée à Liverpool, le dernier jour du mercato estival, était une surprise. En revanche, son départ le 1er juillet prochain n'étonnera personne: prêté par la Juventus pour une année avec une option d'achat à 37,5 millions d'euros, Arthur Melo n'a pas convaincu. Dans un entretien à Goal Italia, le milieu de terrain s'est confié sur son échec.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Depuis le début de saison, Arthur Melo n'a disputé qu'une seule rencontre avec l'équipe première, pour un total famélique de 13 minutes de jeu face au Napoli en septembre. Début octobre, le Brésilien de 26 ans s'était blessé, ne revenant à l'entraînement que fin février. S'il est apparu sur le banc à trois reprises lors de matchs de Premier League en mars et avril, il n'a pas rejoué.

Arthur Melo vante quand même les mérites de Klopp

"J’espère avoir l’occasion de dire au revoir à Liverpool en jouant, je veux saluer mes coéquipiers, l’équipe d’entraîneurs et les supporters, qui m’ont bien traité, a commenté Arthur Melo. Maintenant que je suis guéri, évidemment j’aimerais pouvoir jouer plus, mais je comprends que la situation maintenant est un peu différente du moment où je suis arrivé, car à ce moment-là l’équipe avait des besoins et maintenant elle en a d’autres."

En septembre, Arthur Melo avait décidé de jouer avec la réserve pour garder la forme. Pour autant, s'il n'est pas considéré comme une solution de remplaçant par Jürgen Klopp, l'international brésilien (22 sélections, 1 but) annoncé qu'il n'en tient pas rigueur à son entraîneur: "Depuis que je suis ici, Klopp m’a très bien traité, a confié l'international auriverde. C’est un honneur pour moi de travailler avec lui, c’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde."

S'estimant "mieux" qu'à son arrivée en Europe en juillet 2018, Arthur Melo veut désormais "montrer" de quoi il est capable. L'ancien du Barça devra donc se trouver un nouveau point de chute. Pour ce prêt, Liverpool avait versé une indemnité de 4,5 millions d'euros à la Juventus.