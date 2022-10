Liverpool: la grosse tuile pour Arthur Melo, blessé pour plusieurs mois après avoir joué... 13 minutes

Très peu utilisé depuis son arrivée (13 minutes), Arthur Melo s'est blessé à l'entraînement avec Liverpool. L'ancien joueur de la Juventus va devoir se faire opérer et il ne rejouera pas avant 2023.

L'aventure d'Arthur Melo à Liverpool tourne au cauchemar. Très peu utilisé depuis son arrivée en Angleterre sous la forme d'un prêt lors du dernier jour du mercato, l'international brésilien s'est blessé lundi dernier à l'entraînement et n'a pas pu prétendre à faire partie du groupe qui a joué contre les Rangers en Ligue des champions cette semaine.

The Athletic rapporte que le milieu de terrain devrait se faire opérer prochainement et son absence est estimée entre trois et quatre mois. Arthur Melo ne devrait donc pas refouler une pelouse avant 2023.

Seulement 13 minutes de jeu

Un nouveau coup de massue pour le Brésilien de 26 ans, qui n'a joué que 13 minutes cette saison, face à Naples en Ligue des champions, dans une fin de match déjà pliée où les Reds étaient menés 4-1. Le reste du temps, il est resté sur le banc – à deux reprises, puisque Liverpool a vu ses deux derniers matchs contre Wolverhampton et Chelsea reportés.

Afin de retrouver du rythme, Arthur Melo avait décidé de s'entraîner et de jouer avec l'équipe réserve des Reds. Régulièrement utilisé la saison passée à la Juventus, où il a disputé 20 matchs de Série A dont 11 comme titulaire, il est toutefois voué à avoir un rôle différent cette saison à Liverpool. Venu pour pallier les nombreuses blessures au milieu (Keita, Elliott, Oxlade-Chamberlain), il est malgré tout barré par Fabinho, Thiago Alcantara, Jordan Hendersen et James Milner, qui ont tous joué davantage que lui en ce début de saison.