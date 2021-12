Arsenal: Gabriel met en fuite un agresseur l’ayant suivi chez lui

Une vidéo de Gabriel, ancien défenseur de Lille désormais à Arsenal, a fuité sur laquelle le joueur met en fuite un agresseur qui le menaçait avec une batte de baseball après l’avoir suivi jusque chez lui pour tenter de lui voler sa voiture de luxe en août dernier.

En descendant de sa voiture qu’il vient de garer dans son garage, Gabriel (23 ans) fait un pas de recul, puis lève les mains. La scène est filmée par les caméras de vidéo-surveillance placées chez le joueur d'Arsenal et diffusée par le Daily Mail, ce mercredi. Elle remonte au mois d’août dernier et montre deux hommes masqués menacer le joueur et son ami.

L’un d’eux porte une batte de base-ball et exige au défenseur d’Arsenal de lui remettre les clés de sa voiture de luxe, mais aussi sa montre. Gabriel s’est exécuté avant que son agresseur se jette sur lui sur une autre séquence. Mais l’ancien Lillois parvient à se défendre en lui assénant un coup au visage et en le tenant par la manche.

Un geste qui permet de mettre en fuite le voyou et son complice. Un troisième homme était resté posté devant les grilles du portail automatique afin que celles-ci restent ouvertes. La scène s’est déroulée en août dernier et l’homme à la batte de baseball a été identifié grâce à son ADN retrouvé sur un chapeau perdu lors de son empoignade avec le Gunners.

Il a écopé d’une peine de cinq ans de prison le mois dernier. "Aucune blessure n'a été subie, mais un grand choc a été causé, a confié le procureur. Ils ont choisi deux victimes qui étaient très en forme et capables de prendre soin d'elles-mêmes." Gabriel n’aurait pas été agressé en raison de sa qualité de footballeur mais parce qu’il paraissait riche. Cette scène d’agression rappelle celle vécue en 2019 par Sead Kolasinac et Mesuit Özil, pris à partie par deux hommes devant leur domicile. Le premier nommé les avait mis en fuite lors d’une bagarre qui avait marqué les esprits.