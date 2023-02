Mercato: Gallardo aurait encore refusé un club en Europe

Libre depuis son départ en légende de River Plate fin 2022, Marcelo Gallardo (47 ans) aurait décliné une approche de Leeds à la recherche d’un entraîneur depuis l’éviction de Jesse Marsch, lundi.

Marcelo Gallardo (47 ans) prend son temps pour tenter l’aventure européenne. L’Argentin ne manque pourtant pas de courtisans sur le Vieux Continent. Selon The Times, il fait ainsi partie de la short-list pour prendre la succession de Jesse Marsch, démis de ses fonctions lundi. L'Espagnol Andoni Iraola (ancien du Rayo Vallecano), le Néerlandais Arne Slot (en poste au Feyenoord) et Carlos Corberan (qui semble désormais hors course après avoir prolongé avec West Bromwich Albion) sont aussi dans le viseur du propriétaire Andrea Radriazzani, très impliqué sur ce dossier.

Selon TyC Sports, ce dernier aurait même dégainé une offre formelle à Gallardo... qui l’a refusée. Libre depuis son départ de River Plate après six années fructueuses (14 titres dont deux Copa Libertadores), celui qui est surnommé "El Muneco" (la poupée) aurait signifié qu’il n’était pas pressé de replonger. Il souhaite surtout démarrer un projet au début d’une nouvelle saison afin d’avoir la main sur le recrutement et semble décidé à attendre le mois de juin prochain. Gallardo aurait aussi avancé sa mauvaise maitrise de l’anglais comme un frein à une potentielle signature avec Leeds. Il préfère éviter de passer par un traducteur pour transmettre ses consignes aux joueurs avec lesquels il veut établir un lien fort et direct sur le terrain et les entraînements.

Le FC Séville aimerait le recruter

Ce n’est pas le premier projet européen repoussé par Gallardo, qui a récemment dirigé une équipe composée des meilleurs joueurs d'Arabie saoudite, dont Cristiano Ronaldo, dans un match amical contre le PSG. Hormis cette éphémère et lucrative aventure, il a refusé la proposition de l’Ajax Amsterdam de devenir directeur technique. Son nom a aussi été murmuré dans plusieurs autres clubs en Europe sans suite.

Selon TyC Sports, le FC Séville reste une destination possible. Monchi, directeur sportif du club andalou, aurait coché depuis longtemps le nom de Gallardo pour devenir un joueur l’entraîneur. Dès l’été prochain? L’équipe est actuellement entraînée par son compatriote Jorge Sampaoli, sous contrat jusqu’en 2024. Mais elle traverse une saison très compliquée avec une 16e place en Liga et deux petits points d’avance sur la zone de relégation.