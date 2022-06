Mercato: Gallardo et River Plate font le forcing auprès de Luis Suarez

Selon TyC Sports, Luis Suarez, libre depuis son départ de l’Atlético de Madrid, a longuement échangé avec Marcelo Gallardo, entraîneur de River Plate, pour un potentiel transfert au sein du légendaire club argentin.

River Plate rêve d’attirer Luis Suarez (35 ans), libre depuis la fin de son contrat avec l’Atlético de Madrid. Et le club argentin met tous les atouts de son côté pour y parvenir. Enzo Francescoli, directeur technique du club, et Marcelo Gallardo, entraîneur, ont fait de l’Uruguayen leur priorité pour les aider à remporter une nouvelle Copa Libertadores. Selon TyC Sports, Gallardo s’est même longuement entretenu avec l’attaquant il y a une dizaine de jours. Et le discours de l’ancien meneur de jeu de Monaco et du PSG aurait séduit l’ancien joueur de Liverpool et du Barça.

Suarez séduit mais plus tenté par l’Europe

Mais le dossier s’annonce très complexe d’autant que Suarez souhaite poursuivre sa carrière en Europe en pensant à la Coupe du monde 2022 au Qatar l’hiver prochain. Le joueur a récemment indiqué qu’il n’avait toujours pas fait son choix au sujet de sa future destination.

"Je n'ai pas décidé où je vais jouer la saison prochaine, a-t-il déclaré dans l’émission "El Larguero" sur la Cadena Ser. J'ai reçu de nombreuses propositions, des clubs d'Argentine, du Brésil et du Mexique m'ont approché. Je veux jouer à nouveau au plus haut niveau compétitif. Je me concentre sur le football européen."

Son nom a été cité en Premier League, notamment à Aston Villa où il aurait pu retrouver Steven Gerrard, qu’il a connu à Liverpool. Mais la piste menant au club de Birmingham n’est plus d’actualité. River Plate croit encore en ses chances même si elles semblent infimes.