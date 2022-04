Mercato: Galtier assure ne pas avoir contacté Savanier pour le faire venir à Nice

En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a démenti formellement avoir contacté Téji Savanier, le milieu de Montpellier. RMC Sport révélait plus tôt que l'entraîneur des Aiglons était intéressé par le capitaine du MHSC, même si le Gym n'avait pas encore matérialisé cette volonté.

RMC Sport révélait ce vendredi matin que Téji Savanier intéresse particulièrement Christophe Galtier et par conséquent l'OGC Nice. En conférence de presse dans la foulée, l'entraîneur des Aiglons a démenti tout contact avec le milieu de Montpellier, dont le contrat expire en juin 2023.

"Personne ne l'a appelé pour moi"

"C'est faux! Archi faux! Faux et archi faux, a grandement insisté Christophe Galtier sur une prise de contact de sa part sur un potentiel transfert de Savanier. Et je l’ai confirmé à Laurent Nicollin, ce que vous me dites. On n’est pas du tout dans le même contexte (que pour Andy Delort), pas du tout dans le même timing. Donc je le répète: c’est faux et archi faux, je n’ai pas appelé Téji Savanier, et personne ne l’a appelé pour moi. Je l’ai dit à Laurent Nicollin il y a quelques jours."

RMC Sport précisait ce vendredi que le Gym n’avait pas matérialisé sa volonté dans ce dossier et que l'opération est encore très loin d'être bouclée. De son côté, Montpellier souhaite garder le joueur de 30 ans. Les deux parties négocient depuis plusieurs semaines pour une prolongation même si elles n'ont pas vraiment avancé.

Galtier veut rester "concentré" sur la fin de saison

Lors du dernier mercato estival, le capitaine du MHSC Andy Delort s'était engagé avec Nice dans les derniers jours du mois d'août. Les relations entre les dirigeants héraultais et niçois ne sont pas les meilleures depuis. Laurent Nicollin ne ferait donc aucun cadeau en cas de départ de Savanier.

Depuis le début de saison, Savanier a disputé 31 matchs, pour 9 buts marqués et 7 passes décisives. "Concernant le futur, évidemment que le club travaille sur l’effectif de la saison prochaine, en sachant qu’il sera sûrement différent s’il y a compétition européenne ou pas, mais en aucun cas je n’ai eu de réunion sur l’effectif pour la saison prochaine, a poursuivi Christophe Galtier. J’ai même demandé à Julien (Fournier) de pouvoir rester concentré sur cette fin de saison. Évidemment que le club travaille, c’est normal, mais en aucun cas on m’a demandé d’échanger avec des joueurs. (…) Je ne cherche rien, le club travaille, mais moi je ne souhaite pas être là-dedans."

D'un point de vue sportif, l'OGC Nice ira à Bordeaux ce dimanche pour la 35e journée de championnat. Cinquième avec 57 points, le club azuréen n'est qu'à deux points de la troisième place occupée par Rennes. Le sprint final aura donc forcément des conséquences sur la suite des événements.