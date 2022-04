Coupe de France: Stéphanie Frappart pour arbitrer la finale, un choix qui dérange à Nice?

À l’annonce de la nomination de Stéphanie Frappart pour arbitrer la finale de Coupe de France, un vent de révolte a soufflé chez les supporters niçois. Si Christophe Galtier a apaisé la situation, le choix de la Fédération a été discuté dans le vestiaire du Gym.

La simple évocation du nom de Stéphanie Frappart comme arbitre de la finale de Coupe de France a fait rougir et sourir Flavius Daniliuc, présent ce vendredi midi en conférence de presse, à deux jours d’un match face à Troyes capital dans la course à l’Europe. "J’ai vu ça aussi, on en a parlé ce matin dans le vestaire", commence-t-il avant de lancer des regards vers son attaché de presse, comme à la recherche d’une bouée de sauvetage, toujours un grand sourire aux lèvres. "Les derniers matchs avec elle n’ont pas tout le temps amené à de bonnes décisions pour nous, mais je crois que c’est une bonne arbitre, poursuit-il. Elle doit être respectée et on doit respecter cette décision."

Pas au courant de la pétition organisée par les supporters du Gym, le jeune défenseur autrichien (20 ans) l’assure: "L’OGC Nice ne fait pas partie de cette pétition."

"C’est pitoyable"

Depuis jeudi, la communauté niçoise se révolte contre la décision de la Fédération. "Bravo Nantes pour ce titre, on n'a rien pu faire", pouvait-on notamment lire sur Twitter. "Sur les réseaux, j’ai vu un message d’un supporter qui réclamait une pétition donc j’en ai lancé une, on n’a rien à perdre, explique Julien, supporter du Gym. Ce n’est même pas tant pour le club mais pour le football en règle générale. Je ne comprends pas comment on peut placer des arbitres de Ligue 1 à ce niveau alors que c’est pitoyable. Le mois dernier, il y a aussi eu une histoire avec Auxerre contre Toulouse avec des faits de jeu terribles pour Auxerre. C’est avéré que Mme Frappart n’a pas sa place en finale de Coupe de France."

À la pause de cette rencontre, l’Auxerrois Quentin Bernard s’était d’ailleurs emporté contre Stéphanie Frappart, en lâchant: "Quand des professionnels sont arbitrés par des amateurs...", lui valant trois matchs de suspension dont deux avec sursis.

Des faits de match en défaveur de Nice à deux reprises

À Nice, parler de Stéphanie Frappart renvoie forcément aux matchs à Brest et Strasbourg. En Alsace, l’unique femme-arbitre centrale de Ligue 1 avait renvoyé deux Aiglons au vestiaire: le capitaine Dante, pour deux cartons jaunes, et Justin Kluivert pour des propos qu’a toujours nié le club azuréen. "L’arbitrage a été pour le moins étrange, avait pesté Morgan Schneiderlin. Je peux en parler personnellement car j’ai déjà eu à faire à cette arbitre et le rouge que j’avais reçu face à Brest est aussi injuste que les deux qui ont été distribués samedi (jour du match)."

Auteur de la pétition qui rassemblait 200 supporters ce matin, Julien regrette le silence des dirigeants niçois: "Je sais très bien que ma pétition ne sera pas suivie par le club car l’OGC Nice est attaché à se faire le plus discret possible pour ne pas trop allumer les mèches. Il faudrait qu’on tape un peu de poing sur la table comme le fait peut-être le PSG, l’OM ou l’OL."

Galtier et Fournier jouent l’apaisement

Au contraire, Christophe Galtier a tenu à ne pas ajouter d’huile sur le feu: "Je considère que Stéphanie Frappart fait partie des meilleures arbitres du championnat. On a eu des désaccords lors des matchs et Strasbourg et Brest mais si elle a été nommée pour arbitrer cette finale c’est que tout le monde lui fait confiance sur sa capacité à tenir un match comme celui-ci, affirme l’entraineur niçois. Je ne vois pas en Stéphanie Frappart quelqu’un qui n’aime pas l’OGC Nice et je ne suis pas un entraîneur qui n’aime pas Stéphanie Frappart. Elle va se préparer avec son équipe et ses assistants comme nous les entraîneurs avec nos joueurs."

Directeur du football à l'OGC Nice, Julien Fournier abonde dans ce sens: "​Ça ne me traverse même pas l'esprit de me dire que Stéphanie Frappart sera contre l'OGC Nice. Je ne me pose pas la question de savoir si on va être pénalisé et heureusement d'ailleurs. Si elle a été nommée c'est qu'on l'estime compétente. Elle a déjà fait des gros matchs, ce n'est vraiment pas un sujet d'inquiétude chez moi."

En ce qui concerne les pétitions, "il ne faut pas en lancer", réclame Christophe Galtier, qui réfute l'idée que ce choix ait été fait pour des raisons politiques: "Il faut laisser Mme Frappart se préparer avec le plus de sérénité possible."