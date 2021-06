OM: tout est bouclé pour Konrad de la Fuente, attendu en début de semaine

Tout est bouclé pour Konrad de la Fuente à l'OM. Comme annoncé par RMC Sport, le club olympien et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert du jeune ailier de 19 ans. Après un léger contretemps, l'international américain passera sa visite médicale la semaine prochaine avant de parapher un contrat de quatre ans.

L'OM se prépare à enregistrer un nouveau renfort dans ce mercato estival. Engagé dans une profonde refonte de l’effectif, le club olympien continue d’avancer ses pions pour se renforcer en vue de la saison prochaine.

Comme indiqué par RMC Sport, Konrad de la Fuente va bien s'engager avec l'OM. Un accord total a été trouvé entre les différentes parties pour le compte d’un transfert avoisinant 3,5 millions d’euros.

Après un léger retard dans les échanges, le jeune ailier de 19 ans du FC Barcelone passera sa visite médicale en début de semaine prochaine avant de parapher un contrat de quatre ans avec le club phocéen.

Le club phocéen continue donc sa marche en avant et va s’assurer la signature de l'espoir barcelonais, après avoir également trouvé un accord de principe pour la venue du brésilien, Gerson.

L'OM s'active pour se renforcer

À 19 ans, Konrad de la Fuente s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa jeune carrière. Arrivé en 2014 au FC Barcelone, le natif de Miami a gravi les échelons, devenant un cadre du Barça B. En manque de temps de jeu avec l’équipe première, l’Américain va tenter d’aller en grappiller du côté de l’OM.

Après avoir enregistré plusieurs départs (Thauvin, Germain, Sakai, Nagatomo), le club phocéen veut se renforcer cet été. Le président marseillais, Pablo Longoria, veut remodeler l'effectif pour que Jorge Sampaoli puisse appliquer son système de jeu.

Dernièrement, l'OM a pris contact avec Kévin Gameiro. L'attaquant français de 34 ans, en fin de contrat à Valence, discute avec le club phocéen sur les contours d'un contrat de deux ans, soit jusqu'en 2023. Plusieurs clubs français l'ont approché mais l'attaquant négocie bien avec l'OM, un club qu'il se verrait bien rejoindre pour signer son grand retour en Ligue 1.

Ces derniers jours, la presse espagnole fait aussi état d'un intérêt prononcé de l'OM pour Daniel Wass. L'ancien joueur d'Evian n'a plus qu'un an de contrat avec le club valencian et serait intéressé par le projet phocéen. Le club marseillais continue de s'activer aussi sur Pol Lirola, alors qu'un accord n'a toujours pas été trouvé avec la Fiorentina pour le transfert définitif de l'Espagnol.