Mercato: Genesio annonce "une bonne avancée" pour la venue de Toko Ekambi à Rennes

Bruno Genesio a ouvertement abordé le sujet d'une possible arrivée de Karl Toko Ekambi à Rennes lors du mercato hivernal. Invité de l'émission "Rothen s'enflamme" ce mardi sur RMC, l'entraîneur du club breton est convaincu qu'il peut relancer l'attaquant camerounais après sa mauvaise passe à Lyon.

Martin Terrier absent jusqu'à la fin de saison, le Stade Rennais s'est mis en quête d'un joueur offensif capable de l'aider à se battre pour le podium en Ligue 1. Parmi les pistes étudiées par le club breton, Karl Toko Ekambi fait parties des choix privilégiés de Bruno Genesio. Soucieux de renforcer son équipe, l'entraîneur breton s'est montré particulièrement élogieux sur le Camerounais de l'OL ce mardi au micro de RMC.

"Il fait partie des joueurs que l'on a ciblés. Il remplit beaucoup de cases qui correspondent à ce que l'on recherche, a lancé le technicien lors de son passage dans l'émission Rothen s'enflamme. C'est un joueur qui connait la Ligue 1 et qui a de l'expérience."

Genesio veut "relancer" Toko Ekmabi dans "un contexte plus rassurant"

Pris en grippe par les supporters de l'OL, Karl Toko Ekambi cherche à quitter le club rhodanien pendant le mois de janvier. Définitivement hors jeu après les échanges houleux avec les fans après le match Lyon-Strasbourg (1-2), le buteur de 30 ans est proche d'un départ. Comme révélé par RMC Sport, la destination favorite est Rennes, où les contours d’un prêt (payant) sans option d’achat se dessinent.

"Il est capable de jouer sur le côté, il est capable de jouer dans l'axe, il est capable de jouer dans plusieurs systèmes, a enchaîné l'entraîneur du club breton. Je sais qu'il a un passage difficile à Lyon, je connais le contexte et je me dis que dans un contexte plus rassurant et où il sera plus en confiance; on peut bien le relancer."

Genesio confiant sur les envies de Toko Ekambi

Mais attention, encore faut-il convaincre Karl Toko Ekambi de signer chez l'actuel cinquième de Ligue 1. L’attaquant a aussi entre les mains d’autres propositions d’un club d’Arabie saoudite, voire d’un club espagnol (Celta). Cela devrait se décanter rapidement. Au Stade Rennais, Bruno Genesio espère sa signature et lui a fait savoir avec un bel appel du pied.

Relancé sur des discussions avec le Camerounais, le technicien a enchaîné: "Oui, oui, (on a parlé avec lui et oui, il a envie de venir). Il y a une bonne avancée, après on n'est pas seuls."