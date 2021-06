Mercato: Gerson bouclé, l'OM aurait transmis une offre à Boca pour Pavon

Après avoir bouclé l'arrivée du milieu de terrain brésilien Gerson, l'OM chercherait toujours à recruter l'ailier argentin Cristian Pavon, selon les informations des médias locaux.

Le mercato marseillais s’accélère. Comme annoncé ces derniers jours par RMC Sport, l’OM a bouclé l’arrivée du milieu de terrain brésilien Gerson (24 ans). Un accord de principe a été trouvé avec Flamengo pour son transfert. En parallèle de ce dossier, les dirigeants phocéens s’intéresseraient toujours à Cristian Pavon.

Selon les informations de deux médias argentins, le journal Olé et la chaîne de télévision TNT Sports, ils auraient formulé une offre à Boca Juniors pour tenter de s’attacher ses services. Le montant de cette proposition n’a pas encore filtré.

Benedetto dans la transaction?

En concurrence avec le Los Angeles Galaxy, où Pavon a déjà évolué en prêt lors de la saison 2019-2020, l’OM songerait à inclure Dario Benedetto dans la transaction. Mais ce dernier, buteur à cinq reprises cette saison en Ligue 1, aurait l’intention de rester en Europe. En fin de contrat en 2022, Pavon, lui, ne souhaiterait pas prolonger et Boca Juniors pourrait donc chercher à le vendre cet été. Très apprécié par son compatriote Jorge Sampaoli, il compte onze sélections avec l’Albiceleste du haut de ses 25 ans.

Récemment, c'est surtout sur le terrain extra-sportif qu'il a fait parler de lui. Annoncé mort par des médias locaux au début du mois, il a dû lui-même démonter ces rumeurs. "Il n’ont aucune limite. Allez-vous vivre votre vie et non celle des autres? Pour tous ceux qui se sont inquiétés, je me porte mieux que jamais", a-t-il réagi sur ses réseaux sociaux. Le quotidien Olé indique par ailleurs qu'il ferait l'objet d'accusations pour abus sexuel, ce qui pourrait compliquer un éventuel transfert.