Mercato: Grenier explique pourquoi il n'est pas revenu à l'OL en 2021

Dans un entretien à So Foot, Clément Grenier, actuellement à Majorque, a remercié l'OL pour son aide lors de sa période de chômage la saison dernière. Le milieu de terrain de 31 ans a donné aussi la raison pour laquelle les Gones ne l'ont pas repris.

Voilà depuis mars dernier que Clément Grenier évolue à Majorque, mettant fin à plusieurs mois de chômage. Pendant sa période sans club, après son départ de Rennes à l'été 2021, le milieu de terrain avait eu l'occasion de s'entraîner à l'OL, où il a été formé et a joué en pro entre 2009 et janvier 2018 (avec un prêt en 2016-2017 à l'AS Rome). Dans un entretien à So Foot, l'international français explique pourquoi il ne s'est pas engagé à Lyon la saison dernière.

"J’ai eu des discussions avec le club. Mais le coach Bosz en a décidé autrement, a indiqué Grenier. Enfin, de ce qu’on m’a dit au club. C’est exactement la réponse qu’on m’a donné: le coach ne veut pas. Donc a priori, il y avait des pour et des contre. En tout cas, il y avait pas mal de ' pour' au sein du club de ce que j’ai compris, mais le dernier mot revient à l’entraineur. Un moment, je m’entraînais bien, j’étais en forme, j’étais au club, je revenais à la maison... Mais ça ne s’est pas fait!"

"L'issue a été longue mais je l'apprécie"

Pour autant, Clément Grenier ne tient pas rigueur à l'OL, qui lui a ouvert la porte dans un moment difficile. "Encore merci à eux et au président car grâce à eux, je suis à Majorque", a affirmé le joueur de 31 ans, qui a marqué l'un des buts du maintien en Liga pour son équipe actuelle lors de la dernière journée du championnat face à Osasuna (2-0).

Depuis, Clément Grenier a prolongé avec Majorque jusqu'en 2024. "Mi-mars un joueur s’est blessé et mon ancien agent m’a contacté parce qu’il connaissait le club, revient Grenier sur son arrivée au club. Il m’a dit que je les intéressais donc j’ai foncé, sans me poser de questions. C’est la Liga. Il y avait un gros challenge à relever, se maintenir. J’étais prêt pour ça. L’issue a été longue mais je l’apprécie."

En Ligue 1, si "Jean-Michel Aulas a été grand" pour l'accueillir "à bras ouverts" le temps qu'il retrouve un club, Clément Grenier n'a eu aucune offre. "Cette épreuve m’a permis de voir le football différemment, a ajouté Clément Grenier, après des mois forcément à douter. Je suis fier de ça parce qu’il fallait encore remonter la pente alors que j'étais quasiment au fond du trou. Encore une fois, à l’étranger, dans un pays dont je ne maitrise pas la langue, j’arrive à pointer le bout de mon nez. Je n’ai jamais douté de mes capacités."