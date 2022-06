Mercato: Hamouma signe à Ajaccio après la relégation de Saint-Etienne

Relégué avec l'AS Saint-Etienne, Romain Hamouma n'évoluera pas en Ligue 2 la saison prochaine. En fin de contrat, le vétéran de 35 ans s'est engagé avec l'AC Ajaccio. Le club corse a officialisé lundi son recrutement.

Une page se tourne dans la carrière de Romain Hamouma. En fin de contrat à Saint-Etienne, rélégué en Ligue 2, l'attaquant de 35 ans s'est engagé avec l'AC Ajaccio. Au sein de l'équipe corse, promue en Ligue 1, le joueur aura à coeur de partager son exéprience du haut-niveau avec ses jeunes coéquipiers. L'ACA a officalisé ce lundi la signature de celui qui aura donc passé dix ans chez les Verts.

"Romain Hamouma, c’est quelqu’un qui a de l’expérience, qui connaît bien le championnat, nous savons que nous avons besoin de ces profils pour la Ligue 1, s'est félicité Johan Cavalli, le directeur sportif du club corse. Dans le jeu il va nous apporter sur le plan technique et sur le plan physique car il a des jambes et de la vitesse. Romain nous offre, par ses qualités, plusieurs choix sur le plan offensif. C’est un joueur qui fini une longue et belle série à l’ASSE et qui a très envie de vivre une nouvelle aventure."

Hamouma veut se relancer et rêve du maintien

Deuxième de Ligue 2 derrière Toulouse en 2021-2022, l'AC Ajaccio visera le maintien en Ligue 1 la saison prochaine. Après ne pas avoir pu empêcher la relégation de l'ASSE, Romain Hamouma ne veut pas connaître une campagne aussi galère dans l'élite en 2022-2023.

"Je suis très content de signer à l’ACA, j’ai vécu une saison difficile l’année dernière et c’était important pour moi de retrouver un nouveau défi, a réagi Romain Hamouma après sa signature en Corse. J’avais à cœur de terminer la page correctement avec Saint-Etienne et je vais désormais me consacrer à un nouveau projet. Je laisse l’ASSE se reconstruire. C’est une satisfaction de m’engager avec Ajaccio, j’ai eu de très bons contacts avec le coach."

Avec Romain Hamouma, le club corse signe un deuxième coup lors du mercato estival après le retour de Thomas Mangani. Avec ses deux vétérans, Ajaccio tentera d'assurer sa survie en L1. "Rien n’est écrit dans le football! Tout s’écrit et ce sera à nous de créer quelque chose de positif pour se maintenir, a encore estimé Romain Hamouma après son recrutement. Ce ne sera pas simple car il y a de belles équipes mais nous avons nos chances et il faut y croire!"