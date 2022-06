Mercato: 15 ans après, Thomas Mangani revient à l'AC Ajaccio

Laissé libre de tout contrat par le SCO Angers, Thomas Mangani s’est engagé pour deux saisons avec l’AC Ajaccio, récemment promu Ligue 1. Il y revient quinze ans après son premier passage chez les Rouge et Blanc lors de la saison 2007-2008.

Thomas Mangani revient à ses premiers amours. Le désormais ex-Angevin (35 ans) s’est engagé pour deux saisons avec l’AC Ajaccio, récemment promu en Ligue 1. Laissé libre par Angers où il est arrivé à l’été 2015, année de la montée du SCO, Mangani revient en Corse où il avait porté le maillot de l’ACA lors de la saison 2007-2008, prêté par l’AS Monaco, son club formateur.

“Je suis heureux de retrouver l’ACA 15 ans après, c’est un plaisir ! Je remercie les dirigeants pour la confiance qu’ils me témoignent, s’est réjoui le milieu français. J’espère apporter un maximum à l’équipe, au club, à mes coéquipiers car j’arrive avec une grande motivation. Je veux être à la hauteur de la confiance que l’on me donne.”

Lors de la pige de Mangani en Corse, l’AC Ajaccio évoluait en Ligue 2. A cette période, il partageait le vestiaire avec Thierry Debès, ancien gardien des acéistes et aujourd’hui entraîneur adjoint d'Olivier Pantaloni, coach de l’ACA. "Je sais que ce sont des compétiteurs et des grands professionnels. Croyez-moi, je vais faire le maximum justement pour apporter le plus que je peux à l’équipe. Je connais quelques joueurs aussi. Travailler, montrer l’exemple et donner le maximum. J’espère qu’on donnera du plaisir aux supporters et que l’on vivra une grande et belle saison.”

Après avoir débuté sa carrière professionnel avec l’AS Monaco en 2005 et s’être fait les dents en prêts à Ajaccio, donc, mais aussi à Brest et Nancy, Thomas Mangani traverse les Alpes pour jouer une saison avec le Chievo Vérone en Serie A. Avec seulement deux petits matchs joués en Italie, Mangani rebondit à Angers, en prêt dans un premier temps, puis définitivement à l’été 2015.

Si Thomas Mangani vient de se trouver un point d'ancrage confortable en Corse, cela fait un mois que le SCO Angers a annoncé qu’il ne serait pas reconduit dans le Maine-et-Loire. Tout comme Romain Thomas et Ismaël Traoré, Mangani fait partie des joueurs historiques du club étant présent depuis le début de l’aventure angevine en Ligue 1.