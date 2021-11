Mercato: Hazard ne devrait pas quitter le Real Madrid cet hiver

Alors que son temps de jeu est faible et qu'il ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti, l'attaquant belge Eden Hazard ne devrait pas quitter le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal.

En Espagne, son transfert est unanimement qualifié de fiasco. Arrivé au Real Madrid en 2019 contre 115 millions d'euros hors bonus, alors qu’il était encore l’un des meilleurs joueurs du monde, Eden Hazard n’a jamais réussi à s’imposer au club, miné par des blessures. Actuellement, il bénéficie surtout d’entrées en jeu en fin de match et n’a pas les faveurs de Carlo Ancelotti, son entraîneur. Pour autant, l’attaquant belge ne souhaiterait pas quitter les Merengue cet hiver, d’après Marca, pour tenter de gagner une place de titulaire.

Sous contrat au Real jusqu’en 2024, Hazard était pourtant courtisé par plusieurs clubs anglais pour une arrivée au mois de janvier. Son ancien club entre 2012 et 2019, Chelsea, s’était notamment montré intéressé, tout comme Newcastle, qui bénéficie d’importants moyens avec l’arrivée d’investisseurs saoudiens. L’ancien joueur de Lille souhaiterait plutôt retrouver une place dans le onze de départ madrilène, même s’il est barré sur l’aile gauche par Vinicius. Sur les six dernières journées de Liga, Hazard n’a jamais été titulaire et n’a joué que 61 minutes.

Une possible vente cet été

Les dirigeants de la Maison blanche ne seraient également pas contre conserver l’attaquant, recrue plus chère de l’histoire du club, jusqu’à cet été, pour qu’Ancelotti puisse bénéficier de solutions de rechange en attaque en cas de blessures. Mais il serait probablement, d’après Marca, à nouveau sur le marché cet été. La priorité du Real serait de tirer un peu d’argent de sa vente et d’ensuite recruter Kylian Mbappé.

Pour ce qui est de la fin de saison d’Hazard, son horizon semble bouché, à moins qu’il ne retrouve son niveau d’antan. La semaine passée, Ancelotti ne semblait pas opposé à laisser le Belge partir cet hiver. "Si un joueur veut partir, à mon avis, il faut le laisser partir. Il n'y a aucun doute là-dessus", avait déclaré le "Mister". Si la relation entre les deux hommes reste bonne, Ancelotti ne lui accorde pas de passe-droit. "Il est prêt à jouer, mais son problème c’est qu’il y a un entraîneur qui lui préfère d'autres joueurs", avait-il répondu en conférence de presse à son sujet.