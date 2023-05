Mercato: Howe promet que Newcastle ne fera pas de folies, malgré le retour en Ligue des champions

Alors que Newcastle sera de retour en Ligue des champions la saison prochaine, son entraîneur Eddie Howe a appelé à la prudence sur le mercato. Les Magpies devraient rester sur la même ligne directrice au niveau de la construction de l'effectif.

Racheté en octobre 2021 par un consortium saoudien, Newcastle s'était maintenu en Premier League l'an dernier avant de se qualifier en Ligue des champions pour la saison prochaine. Une progression fulgurante mais, contrairement au PSG ou à Manchester City, qui n'est pas due à des sommes exhorbitantes dépensées sur le mercato. Depuis l'arrivée des Saoudiens, la plus grosse recrue est Alexander Isak. L'attaquant suédois est arrivé pour 70 millions d'euros l'été dernier. Entraîneur de Newcastle depuis novembre 2021, Eddie Howe compte garder le même état d'esprit sur le mercato, malgré la qualification en Ligue des champions, une première pour le club depuis la saison 2002-2003.

"Nous n'avons pas les capacités financières que beaucoup de gens nous prêtent"

Très satisfait des mercatos précédents, Howe semble conscient de la difficulté à venir pour le board des Magpies : "Je crois que nous avons été vraiment, vraiment bons lors des trois mercatos depuis mon arrivée ici. Là, le défi devient plus dur et plus difficile parce que l'équipe s'est améliorée et qu'il y a moins de joueurs susceptibles de nous rendre meilleurs."

Eddie Howe a calmé les ardeurs en conférence de presse sur les finances de Newcastle pour le prochain mercato : "Les recrues à venir? On ne pas va partir sur beaucoup de monde, je ne pense pas que cela puisse être le cas, nous n'avons pas les capacités financières que beaucoup de gens nous prêtent. Nous allons devoir être intelligents, ce sera un petit groupe de joueurs, mais des joueurs capables de faire la différence."

Depuis l'arrivée des Saoudiens, Newcastle a déjà recruté deux joueurs de Ligue 1, Bruno Guimaraes en provenance de Lyon en janvier 2022 et Sven Botman lors de l'été dernier.